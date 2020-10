Ayuno intermitente: Estudio revela los resultados controversiales obtenidos

Estudio controversial sobre el ayuno intermitente. Foto:Alimente

El ayuno intermitente (IF) es un enfoque para comer basado en el tiempo. A continuación La Verdad Noticias te informa sobre los beneficios y posibles desventajas de mantener este régimen de alimentación.

La idea es que el ayuno durante el tiempo suficiente permite que los niveles de insulina bajen lo suficiente como para que nuestro cuerpo utilice la grasa como combustible.

La creciente evidencia en animales y humanos muestra que este enfoque conduce a una pérdida de peso significativa. Cuando se combina con una dieta nutritiva a base de plantas y actividad física regular, IF puede ser parte de un plan de mantenimiento o pérdida de peso saludable.

Estudio sobre el ayuno intermitente

Un ensayo controlado aleatorio publicado en JAMA afirma que el IF no tiene un beneficio significativo para la pérdida de peso y un efecto negativo sustancial sobre la masa muscular.

En el estudio, 141 pacientes fueron asignados aleatoriamente a 12 semanas de un plan de alimentación con restricción de tiempo (TRE) que incluía ayunar durante 16 horas y comer solo durante una ventana de ocho horas del día, o un horario de comida constante (CMT). plan de alimentación, con tres comidas estructuradas al día más bocadillos.

Ningún grupo recibió educación nutricional o asesoramiento conductual, ni se recomendó actividad física. No hubo un verdadero grupo de control (es decir, un grupo que no recibió ninguna instrucción sobre el horario de las comidas).

Los investigadores informaron: el grupo IF perdió más peso del que podría deberse al azar: entre media libra y 4 libras, o un promedio de 2 libras. El grupo de comidas estructuradas también perdió algo de peso, aunque las cantidades perdidas podrían deberse al azar: entre 0.1 y 3 libras, o un promedio de 1.5 libras.

El resultado fue que no hubo una diferencia significativa en el cambio de peso entre los dos grupos. Y los investigadores vieron una pérdida de masa muscular en el grupo IF que no ocurrió en el grupo CMT. El estudio no menciona la calidad de la dieta ni la actividad física.

Otros estudios del ayuno intermitente

Estudios previos de IF que han proporcionado asesoramiento conductual y orientación sobre nutrición y actividad, definitivamente han mostrado resultados positivos. Por ejemplo, en un post anterior he descrito un 2020 American Journal of Clinical Nutrition estudio en el que 250 sobrepeso o son obesos adultos siguieron una de las tres dietas durante 12 meses.

Una dieta de alta calidad y mucha actividad física, incluido el entrenamiento de resistencia, son fundamentales para nuestra buena salud y nada reemplaza estas recomendaciones. IF es simplemente una herramienta, un enfoque que puede ser bastante efectivo para la pérdida de peso de algunas personas.