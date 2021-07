Avistan ovnis cerca de la estación espacial

De acuerdo con varios testimonios, cerca de diez Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) fueron vistos en territorios aledaños a la estación espacial internacional, y hasta ahora la NASA no ha desmentido el hecho.

Y es que antes hablar de ovnis era un tabú, pero con el avance de la ciencia y tecnología, cada vez son más las personas que creen en la vida en otros planetas, incluso ya se tiene más información sobre los componentes de otros mundos, pues el hombre lleva años investigando sobre eso.

En ese sentido, recientemente el diario britanico The Sun reprodujo imagenes de diez objetos voladores, mismos que rodeaban la estación espacial internacional, y que presuntamente habrían sido grabados por los propios integrantes de la NASA

De hecho, no se puede hablar de un montaje, ya que se transmitió en vivo a través de streaming, y quienes siguieron la transmisión pudieron ver el suceso en vivo.

Cada vez más avistamientos de OVNIS

En el último año hay más creyentes en los ovnis, y cada vez se muestran más presuntos avistamientos.

En el caso particular de los últimos 10 ovnis se tuvo captura de ellos el pasado 3 de julio, y no sería la primera vez que los propios astronautas tendrían cerca a estos elementos voladores.

Aunque los servicios de inteligencia de Estados Unidos han reportado que no hay pruebas de vida extraterrestre, no pueden negar que decenas de fenómenos observados por pilotos militares, o incluso astronautas, no pueden ser explicados.

Aunque no hay una explicación para los fenómenos, el informe dice lo siguiente:

“Actualmente no disponemos de información suficiente en nuestras bases de datos para atribuir estos incidentes a causas específicas”.

¿Crees en la vida en otros planetas?, ¿Alguna vez has visto un ovni?

