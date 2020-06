Avioneta se desploma en el océano y de milagro logran rescatar a piloto

Una avioneta acabó hundiéndose en el océano tras desplomarse, frente a la playa de North 13th Street en Surf City, Nueva Jersey, la tarde del sábado 27 de junio, el piloto de la aeronave de bandera sufrió heridas leves, según la policía.

La policía no quiso revelar cuál es el nombre del piloto lesionado, pero dijo que fue transportado al Centro Médico del Océano Austral por los técnicos médicos de emergencia de Surf City Volunteer Fire Co. El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 p.m. y fue presenciado por los amantes de la playa.

Rescate épico

Los testigos señalaron desde sus redes sociales, que cuando los bomberos llegaron a la escena, el avión ya se había hundido, por lo que los socorristas de la ciudad rápidamente ingresaron al océano para rescatar al piloto que luchaba por no hundirse junto con la aeronave.

Por el momento no se sabe cuándo y cómo se recuperará la avioneta del agua.

La policía dijo que socorristas de Surf City, Scott Meggitt y Charles Orborne una vez que lo pusieron a salvo lo llevaron hasta la playa donde el EMS proporcionó tratamiento médico en la playa antes de transportar al piloto a SOMC.

La avioneta desplomada está bajo el agua al momento del rescate ya no era visible, según la policía. Su marca es desconocida en este momento, por lo que la Administración Federal de Aviación ha sido notificada.

Un pequeño bote de la estación de guardacostas Barnegat Light respondió, pero el piloto ya había sido rescatado, según el suboficial Edward Wargo de la oficina de asuntos públicos del sector de la Bahía de Delaware.

Dijo que el avión estaba sumergido en 17 pies de agua aproximadamente a un cuarto de milla de la costa y no representa ningún peligro para la navegación ya que las embarcaciones comerciales no transitan tan cerca de la costa, y es lo suficientemente profundo como para no representar un peligro para los amantes de la playa.