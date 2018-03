Avianca contrata a pilotos extranjeros ante huelga gremial Agencias / La Verdad Noticias. La aerolínea Avianca, con sede central en Bogotá, Colombia, ha tomado la decisión de contratar a pilotos extranjeros ante la huelga que realizó su personal, y ante el permiso que le concedió Aerocivil. Así lo anunció hoy por la mañana el director de la entidad, coronel Édgar Sánchez, luego de varios días de estudiar la medida.

“La Aeronáutica realizó un estudio minucioso para garantizar la seguridad operacional y la movilidad de los colombianos. Por eso, amparados en el Código de Comercio, que permite este tipo de acciones en ocasiones especiales, tomó la decisión de permitir que la aerolínea pueda contratar tripulación extranjera”, agregó Sánchez.

Avianca se acoge a la resolución

“La aprobación de esta solicitud por parte de la Aerocivil nos facilita retomar gran parte de los vuelos en Colombia. Avianca, con su operación en varios países de la región, tiene pilotos altamente calificados que se desplazarán hoy mismo para reforzar la operación en el país. También estamos verificando en el mercado la disponibilidad de pilotos en compañías que cuentan con tripulaciones calificadas para reforzar la operación desde y hacia Colombia. Con esto, podremos atender más pasajeros y responder a las necesidades de nuestro país”, indicó Hernán Rincón, presidente de Avianca Holding.

La decisión se tomó debido a la crisis de movilidad aérea que atraviesa el país desde hace 14 días a raíz de la huelga de 700 pilotos de Avianca sindicalizados en la Asociación Colombiana de Pilotos Civiles (Acdac). Esta medida tendrá una vigencia de tres meses en los cuales la aerolínea podrá contratar pilotos de otras nacionalidades para cumplir con la operación. Sin embargo, según anunció la Aerocivil, 90% de la planta aérea deberá ser colombiana, es decir, solo 10% podrá ser de otros países. La resolución emitida por la entidad se podrá implementar de manera inmediata. No obstante, los pilotos extranjeros tendrán que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es hablar español o inglés (solo para aeropuertos internacionales). También deberán tener licencia para volar y certificado médico que avale su estado de salud. No podrán volar rutas con condiciones especiales como las de Pasto, Ipiales y Manizales. Así mismo, el documento establece que en la cabina deberá haber mínimo una persona de nacionalidad colombiana. Las otras aerolíneas también podrán acogerse a esta medida, para poner en marcha la resolución se requiere mínimo dos días mientras se presentan los documentos a la Aerocivil.Una vez se conoció la decisión de la Aerocivil, la aerolínea Avianca anunció que se acoge de manera inmediata a la medida y que hará llegar al país tripulación perteneciente al grupo Avianca Holding para que opere vuelos nacionales e internacionales.Avianca afirmó que esta medida se complementa con el plan de contratación de nuevos pilotos colombianos que desde hace unos días adelanta la compañía que ya cuenta con más de mil 800 candidatos. Por su parte, la Aeronáutica indicó que se han presentado 112 quejas por el servicio de la compañía y 100 posibles reclamaciones debido a la afectación de 51.46% que tiene Avianca por la huelga de pilotos pero, que dadas las condiciones, no habrá sanciones para la aerolínea.