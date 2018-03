Agencias/Diario La Verdad Estados Unidos.- "Aventura romántica", aerolínea permite que sus pasajeros tengan sexo en las alturas En Ohio, Estados Unidos, una aerolínea ofrece en sus boletos acceso libre al Mile High Club. Si no tienes idea de qué signica esta expresión, te informamos que se reere a las personas que han tenido la experiencia de tener sexo en un avión, después de los mil 600 metros de altura, el equivalente a una milla. Una oferta inigualable que solo encontrás en Flamingo Air. Esta compañía establecida en Cincinnati le da a sus pasajeros la oportunidad de tener una “aventura romántica”, se trata de un vuelo ideal para parejas que incluye champaña y chocolates. La idea no es nueva, pues la empresa lleva dos décadas con este servicio después de que el presidente de la compañía David MacDonald hablara con sus amigos sobre el mito o la realidad del Mile High Club. Y fue cuando se preguntó: ¿por qué no intentarlo? Los pasajeros de Flamingo Air gozan de la intimidad que les da su reservado en cabina, y aunque la privacidad consta de una simple cortina, cuentan con la discreción de la tripulación.

Te puede interesar