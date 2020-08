Autoridades suspenden mega fiesta cerca de la Universidad de Carolina del Sur

Se estima que un par de cientos de personas se reunieron para una fiesta en la piscina en un complejo de apartamentos cerca de la Universidad de Carolina del Sur el sábado, hasta que el Departamento de Bomberos de Columbia lo clausuró ya que los asistentes a la fiesta estaban violando la ordenanza de máscaras de coronavirus de la ciudad.

La ciudad de Columbia solicitó a los complejos de apartamentos que cierren sus piscinas en medio de "continuos informes confirmados de grandes reuniones en piscinas", dijo el alcalde Steve Benjamin a Fox News en un comunicado.

"La ciudad de Columbia cerró todas sus piscinas públicas hace meses en respuesta a los brotes iniciales del virus", dijo Benjamin.

"Actualmente hay casi 11,000 casos confirmados de COVID-19 en el condado de Richland, donde reside Columbia, y hemos visto un aumento continuo de casos a finales de julio y agosto...Reuniones y actividades en las que nuestros ciudadanos muestran indiferencia por la seguridad pública y la salud no puede y no será tolerada,” agregó.

Cientos de personas acudieron a la fiesta

Asistentes de la fiesta ignoraron las medidas sanitarias

El jefe de bomberos de Columbia, Aubrey Jenkins, dijo a The State que la fiesta era "casi como Mardi Gras".

Los vecinos preocupados habían avisado al departamento de bomberos sobre la reunión masiva, informó The State.

"Si no hubiera pasado nada (como la pandemia de COVID-19), todavía habría demasiadas personas en la piscina", dijo Jenkins a The State. "Nadie practicaba el distanciamiento social. Nadie llevaba una máscara. Pero se bebía mucho".

Las personas que no usan mascarillas pueden recibir una multa de hasta 25 dólares porque es una infracción civil, pero Jenkins no emitió ninguna multa, según The State. Jenkins recomendó cerrar la piscina durante la temporada, informó The State.

La Universidad de Carolina del Sur se ha "comprometido con los equipos de administración en los complejos de apartamentos privados fuera del campus durante meses para educarlos sobre estándares seguros de salud pública", dijo un portavoz de la universidad a Fox News.

"Desafortunadamente, algunos aún no han tomado las medidas necesarias para frenar la propagación del coronavirus entre sus inquilinos", dijo el portavoz en un comunicado. "También instamos a todos nuestros estudiantes a recordar sus responsabilidades individuales con la salud pública y a usar el buen juicio, evitando situaciones en las que no sea posible un distanciamiento social seguro", agregó.

La Universidad de Carolina del Sur informa 553 casos activos de coronavirus entre estudiantes en su sitio web.