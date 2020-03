Autoridades de Irán reportan 11 nuevas muertes por coronavirus

Autoridades de Irán informaron que otras once personas han fallecido a causa del coronavirus, por lo que aumenta la cifra de muertes en el país de manera considerable, llegando a los 54 decesos. También se reporta un número de 978 contagios, por lo que las autoridades ya se encuentran implementando más restricciones con el fin de evitar la propagación del virus.

Kianush Yahanpur, portavoz del Ministerio de Salud, informó durante este domingo, que en las últimas 24 horas se han confirmado 385 nuevos contagios en Irán, lo que representa el mayor aumento de casos desde que se inició el registro.

Según los informes, en la provincia de Teherán es donde se tiene el mayor registro de los nuevos casos, siendo 170 en total, seguida de Markazí, con 44 casos; Alboroz, con 31; Qom, con 30 y Guilán con 28 nuevos casos de covid-19 confirmados.

"La mayoría de los casos nuevos de coronavirus se han observado en los últimos días en la provincia de Teherán. También hay un brote rápido en las provincias de Markazí y en general en el norte del país", explicó el portavoz de Salud.

El funcionario señaló que la propagación del coronavirus va en aumento y que la situación se torna grave en la mayoría de las regiones de Irán.

Los informes señalan que de 31 provincias de Irán, 27 ya han registrado casos positivos de coronavirus, siendo la más afectada Teherán donde se han reportado 350 casos hasta la fecha.

Las clases y eventos deportivos se han cancelado

Debido a que las autoridades iraníes no aplicaron ningún tipo de cuarentena al iniciar el foco de covid-19 en Qom, se favoreció la propagación por todo el país. Sin embargo, las autoridades insisten en que esta medida no va a adoptarse, lo que supondría muchos más casos y no se descarta que esto aumente la cifra de muertes en el país.

El número de casos de covid-19 se ha elevado en Irán

Como medidas de prevención para frenar el avance del virus, las autoridades si han procedido al cierre de escuelas y universidades, la suspensión de eventos deportivos, culturales y religiosos, así como reuniones gubernamentales o del Parlamento.

Además, las autoridades han decidido reducir la jornada laboral en oficinas de gobierno y en los bancos estatales de Teherán.

