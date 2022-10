Autor del tiroteo en St Louis pudo comprar un arma legal estando en la mira del FBI

Autor del tiroteo en St Louis pudo comprar un arma; estaba en la mira del FBI

En La Verdad Noticias te informamos que el lunes 24 de octubre se registró un tiroteo en la escuela secundaria de St Louis de Missouri. Ahora, tras algunas investigaciones, la policía ha confirmado que Orlando Harris, el autor de tan lamentables hechos, ya se encontraba en la mira del FBI.

La primera vez que él intentó comprar un arma de fuego ante un distribuidor autorizado, su transacción no se pudo completar ya que de manera inmediata se bloqueó la compra por tener antecedentes.

Eso no impidió que posteriormente pudiera comprar un rifle estilo AR-15 de manera legal a un particular en el 2020. Cuando su familia descubrió el arma, se puso en contacto con las autoridades, sin embargo, no pudieron hacer nada ya que en Missouri no existe la “ley bandera roja” que permite que la policía confisque cualquier arma a un civil si éste podría causarle daño a las personas o a sí mismo.

Es por eso que lo que se le pudo ordenar fue que el arma pasara a manos de otro de sus familiares, hecho que al final fue contraproducente porque volvió a recuperar su arma para llevar a cabo dicho tiroteo.

¿Cuántas municiones tenía el arma que se usó para el tiroteo de St Louis?

¿Cuántas municiones tenía el arma que se usó para el tiroteo de St Louis?

El rifle AR-15 que utilizó Orlando Harris durante el tiroteo de este lunes 24, tenía 600 rondas de municiones, del mismo modo, al autor de los hechos también se le encontró una nota que decía “No tengo amigos. No tengo familia”.

Te puede interesar: Tiroteo en secundaria de Missouri deja 3 muertos y varios heridos

¿Qué es un tiroteo escolar?

¿Qué es un tiroteo escolar?

Un tiroteo escolar es un ataque en el que un individuo o grupo de personas invaden una escuela con la finalidad de disparar sus armas, provocando así, muertes o terror entre los estudiantes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!