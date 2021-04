Autor del tiroteo en FedEx Indianápolis estaba “obsesionado” con My Little Pony

Brandon Hole, el adolescente de 19 años que inició un tiroteo en una sucursal de FedEx en la ciudad de Indianápolis, está presuntamente obsesionado con el programa de televisión infantil My Little Pony, reportó este domingo Fox News.

Las publicaciones en Facebook de Brandon, que ya han sido eliminadas por la red social, parecen mostrar que el joven era miembro de la comunidad de “Bronies” en Internet, en la que algunos hombres adultos afirman sentir atracción sexual hacia los personajes de la caricatura.

Según el informe de The Wall Street Journal, el adolescente hizo una publicación final en un grupo sobre My Little Pony menos de una hora antes de que iniciara el tiroteo que dejó ocho personas muertas

"Espero poder estar con Applejack en el más allá, mi vida no tiene sentido sin ella", escribió Hole en su página de Facebook a las 10:19 p.m. el jueves, según el WSJ. La publicación incluía una imagen del personaje Applejack, una pony rubia que protagoniza el programa.

Tendencias extremistas en los “Bronies”

El medio cita un comunicado interno de Facebook en el que la compañía explica que el nombre “Brony” mezcla las palabras “brother” y “pony” para identificar a los seguidores del programa, y que el grupo tiene un historial de tendencias extremistas.

Brandon ya había amenazado con quitarse la vida con una escopeta, según su madre.

"La cultura online de Brony ha mostrado elementos de extrema derecha y extremismo nacionalista blanco", decía el memo.

Facebook añadió que no había evidencia suficiente para afirmar que el tiroteo de Brandon estuvo motivado por su afiliación al grupo de Bronies.

Como reportamos en La Verdad Noticias, Brandon Scott Hole, quien era ex empleado de aquella sucursal de FedEx, sacó el arma de su baúl y comenzó a disparar durante hasta dos minutos mientras se desarrollaba un cambio de turno nocturno en el centro de operaciones en Indianápolis el jueves por la noche y después se suicidó, según testigos.

