Autor de tiroteo era bipolar y depresivo; ex novia revela escalofriantes datos

Tras los terribles actos cometidos por Connor Betts en Dayton, Ohio, su ex novia Adelia Johnson reveló datos escalofriantes del joven de 24 años de edad; una de las revelaciones más impactantes fue que el autor del tiroteo que dejó a 9 personas muertas tenia problemas mentales y que estaba fascinado con los tiroteos masivos.

Johnson reveló que ella y el tirador de Dayton se conocieron en una clase de psicología social en el Sinclair Community College de Ohio; por esa razón, su relación basada en hablar de sus enfermedades mentales, tragedias mundial y análisis de programas de televisión parecía bastante normal.

Pero la relación entre el autor del tiroteo, en el cual mató a su hermana y dejó a 27 heridos, no siempre fue “miel sobre hojuelas”; Connor Betts empezó a revelar su lado obscuro.

Adelia Johnson, ex novia del autor del tiroteo en Dayton.

En su primera cita fuera de las aulas de psicología, el autor del mortal tiroteo le mostró un video de un tiroteo masivo y le describió detalladamente los pasos que siguieron los autores; por su parte a la mujer le parecía muy extraño que un estudiante de psicología esté fascinado por los “horrores” que comete la gente trastornada.

A pesar de que ella define al autor del tiroteo como un “perfecto caballero” durante su relación, él le reveló que tenia trastorno bipolar y depresión; enfermedades mentales que poco a poco empezar a alertar a la ex novia de un hombre que dejó a 9 familias en tragedia.

Tras amenazar a otra ex novia, Betts le contó que tenia “deseos incontrolables de hacer cosas”, como incendiar casas; este fue la alarma para salirse de esa relación.

“No me sorprende que haya hecho algo horrible, porque tenía problemas no tratados y había tantas cosas y hay tantas cosas que la gente no va a saber; no pensé que dispararía a extraños, especialmente a su hermana”, reveló la ex novia del autor de tiroteo en Dayton.

La ex novia del autor del tiroteo en Dayton reveló, tras la muerte d 9 personas y 27 heridos, que las personas con problemas mentales no deberían tener armas, ya que si no se le pone un alto a la situación, Estados Unidos seguirá en un crisis de tiroteos masivos.