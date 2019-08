Autobús sede de ataque homófobo; hombre agrede a pasajeros (VIDEO)

Autobús sede de ataque homófobo; hombre agrede a pasajeros

A través de redes sociales, circula un video en el que se ve a un hombre de playera blanca, ofender y amenazar de muerte a varios pasajeros que viajaban en un autobús por Gran Canaria; las imágenes han causado gran indignación y el Observatorio canario contra la LGTBIfobia, pretende levantar una denuncia contra el agresor.

En las imágenes, se ve claramente como el hombre del que se desconoce el nombre y la edad, habla en tono amenazante contra varios pasajeros del autobús; se desconoce el motivo de la agresión sexual.

Uno de los testigos grabó lo sucedido; El hombre estaba tan enojado, que incluso amenazó de muerte a las personas.

“¿Me estás escuchando? Tengo dos hijos, me cago en Dios”, “No te equivoques”.

Otro pasajero intenta calmarlo e incluso se escucha la voz de una mujer, pero la situación empeora porque el sujeto se enoja todavía más.

“Te voy a meter un cabezazo y a ti también, pedazo de maricones” dice el atacante.

“Una persona decente no dice esas cosas” indica un hombre, palabras que desataron aún más la ira del agresor.

“¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No te confundas pedazo de maricón”, “¿Vale? ¿Me estás escuchando? No me vuelvas a decir eso porque te mato?” incluso, se acerca de manera amenazante a una pareja de jóvenes.

Se desconoce el motivo por el que inició todo, pero se veía un ambiente muy tenso.

Por su parte el Observatorio canario contra la LGBTIfobia, anunció que levantará una denuncia por el delito de agresión homofóbico. Todo sucedió el pasado 28 de julio y de momento se desconoce el motivo de lo sucedido.