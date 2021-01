Auto se incendia al ser chocado por un conductor ebrio en Nueva Jersey (VIDEO)

Un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil clásico se registró en las calles de Atlantic City en Nueva Jersey, en el cual uno de los vehículos se incendió inmediatamente al recibir el impacto de la camioneta.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos inmediatamente, donde afortunadamente no se registraron muertes, pero los pasajeros del auto resultaron seriamente heridos, mientras que el responsable que conducía borracho solo tuvo heridas menores.

Camioneta causa choque e incendio en Nueva Jersey

Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 8:00 pm un fuerte choque entre una camioneta Ford F-150 y un Chevrolet Bel Air del año 1956, el cual fue devorado por las llamas justo después de ser impactado por el otro vehículo, siendo grabado en varios videos compartidos por el sitio NBC News.

De acuerdo a los informes difundidos por el departamento de policía de Galloway, una camioneta Ford F-150 conducida por un hombre llamado Michael Murphy de 27 años de edad en las inmediaciones de Viscayne Avenue.

El automóvil clásico, que era conducido por John Hurden llevaba a otra persona a bordo, quienes resultaron con graves heridas, mientras que Murphy resultó con heridas menores a pesar de chocar contra una estación de bomberos y volcarse en una calle a toda velocidad.

Responsable del choque estaba ebrio

El conductor de la camioneta resultó ileso tras el accidente

De acuerdo a la información que encontramos en La Verdad Noticias, se dijo que el conductor de la Ford F-150 estaba conduciendo bajo los influjos del alcohol, recibiendo cargos por esta falta además de asalto en auto.

Por otro lado, los ocupantes del Chevrolet Bel Air fueron trasladados al hospital City Division of health de New Jersey para recibir atención médica, donde se reportó que ambos tripulantes estaban estables, aunque no se pudo decir lo mismo del auto, ya que fue considerado en pérdida total.

