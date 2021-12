Austria implementa primer mandato de vacunas en Europa con fuertes multas

Gobierno austriaco implementa primer mandato de vacunas en Europa con fuertes multas

Austria planea imponer multas de hasta 3,600 euros (alrededor de 4,000 dólares) a las personas que incumplen un mandato de vacuna contra el coronavirus que pretende introducir en febrero para todos los residentes de 14 años o más, dijo el jueves el ministro de Salud.

El gobierno anunció el mes pasado que implementaría un mandato general de vacuna a principios del próximo año, convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo.

Ha elaborado detalles del proyecto de ley en las últimas semanas, con el respaldo de dos de los tres partidos de oposición en el parlamento.

El ministro de Salud, Wolfgang Mueckstein, dijo que habrá exenciones para las mujeres embarazadas, aunque enfatizó que las vacunas también se recomiendan para ellas, para las personas que no pueden vacunarse por razones médicas y para las personas que se han recuperado del COVID-19 en el pasado.

Quienes desafíen el mandato podrían terminar pagando casi 4,000 euros en multas.

La legislación entrará en vigor el 1 de febrero. Mueckstein dijo que las personas que son elegibles para las exenciones deberán tenerlas registradas en un registro central de vacunación, que se controlará a intervalos regulares de tres meses. La primera fecha límite será el 15 de marzo.

Para las personas que no están vacunadas o exentas, el borrador prevé la iniciación de procedimientos que podrían resultar en una multa de 3,600 euros.

Los ingresos de las personas y otras obligaciones financieras se tendrán en cuenta al calcular las multas. Alternativamente, los funcionarios pueden optar por imponer una multa de hasta 600 euros (alrededor de 680 dólares) en procedimientos abreviados.

Las autoridades escribirán a las personas no vacunadas cada tres meses recordándoles que se vacunen o que un médico certifique su derecho a una exención antes de la próxima fecha límite.

Si continúan sin cumplir, se pueden imponer multas cada tres meses. Los procedimientos se cancelarán si, mientras tanto, las personas presentan un comprobante de vacunación.

Austria y la vacunación contra COVID-19

Alrededor del 68% de la población de Austria de 8,9 millones está vacunada, una tasa comparativamente baja para Europa Occidental.

La vecina Alemania, donde la tasa es un poco más del 69%, también está considerando la introducción de un mandato general de vacunas a principios del próximo año, aunque los planes aún no se han elaborado y los funcionarios dicen que permitirán que los legisladores voten de acuerdo con su conciencia en lugar de con el partido.

El anuncio de Austria de que introduciría un mandato general de vacunación se produjo el 19 de noviembre, al mismo tiempo que el gobierno decidió bloquear el país para frenar una oleada de nuevas infecciones.

Ese bloqueo finalizará el domingo, aunque se mantendrán las restricciones para las personas no vacunadas.

"Todavía tenemos la obligación y la necesidad de aumentar la cobertura de vacunación para que no pasemos de un bloqueo en otro, también el próximo año", dijo Karoline Edtstadler, ministra del gabinete responsable de los asuntos constitucionales.

"Todavía hay más de un millón de austríacos que no están vacunados. Son demasiados", añadió. “Digo muy claramente que no queremos castigar a las personas que no están vacunadas.

Queremos traerlos, queremos convencerlos de esta vacunación y queremos que se solidaricen con todos para que podamos recuperar nuestra libertad ".

La tasa de infección de siete días del país ha disminuido durante el cierre. Se situó en 432,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes el jueves, frente a los más de 1,100 el día en que comenzó el cierre.

