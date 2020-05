Austria da un paso a la vida después del Covid-19 y anuncia apertura de fronteras

Las fronteras de Austria con la República Checa, Eslovaquia y Hungría se reabrirán por completo el 15 de junio, dijo este sábado el Ministerio del Interior, extendiendo la flexibilización de los controles fronterizos a sus vecinos orientales previamente acordados con muchos de sus vecinos occidentales.

El anuncio sigue un paso previamente coordinado para eliminar por completo las barreras en los viajes entre Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein a partir del 15 de junio en adelante y aliviar también las restricciones sobre quién tiene permitido el tránsito. Mientras tanto algunas siguen vigentes para el tránsito desde Italia.

Abiertas las primeras fronteras en Alemania



Tras habilitar el libre paso hacia Luxemburgo, el país comienza a relajar las restricciones para otros países vecinos como Francia y Suiza. Detalles de @dw_espanol #NoticiasTVN pic.twitter.com/OtW7omJBsK — TVN Noticias (@tvnnoticias) May 16, 2020

"Nuestro objetivo es tener la mayor libertad posible y las pocas restricciones que sean necesarias", dijeron los ministros de Interior y Relaciones Exteriores del país europeo en un comunicado conjunto. "Estas facilidades crean un poco más de normalidad para las personas en la región fronteriza y hacen que sea más fácil para los viajeros llevar una vida cotidiana más fluida".

La Unión Europea presionó el miércoles para reabrir las fronteras internas y reiniciar los viajes, pero recomendó que las fronteras externas de Europa permanezcan cerradas para la mayoría de los viajes al menos hasta mediados de junio.

Alemania y Austria reabren restaurantes

Restaurantes en Alemania y Austria reabrieron por primera vez en dos meses, dando así un paso a la normalidad para la vida después del corornavirus.

En algunas partes de Italia continúan con las restricciones.

Los restaurantes, cafeterías y kioscos de aperitivos de Berlín pueden volver a servir a los clientes, siempre que obedecieran el distanciamiento físico. Las personas podrán compartir una mesa, pero tienen que mantener una distancia de 1,5 metros entre sí.

Bajo las nuevas reglas, se requiere que el personal de espera use mascarillas para la cara. Los cocineros y otro personal de cocina no. También se recomienda a los comensales usar máscaras, pero no son obligatorias, a menos que use el inodoro. Los buffets están prohibidos y la comida tiene que cocinarse en el local.