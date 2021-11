Austria aprueba ley de confinamiento para personas no vacunadas en su país

La contingencia y la negación de millones de personas a vacunarse para disminuir contagios se vuelve cada vez más frecuente, por lo que incluso algunos países han tomado medidas drásticas contra todas aquellas personas que se rehusen a vacunarse, restringiéndolos de accesos y servicios por el riesgo que representan.

Aunque en un principio el confinamiento era en general, y los contagiados debían mantenerse en cuarentena, tras un avance en el control de la pandemia, las personas vacunadas, así como negocios y empresas han podido restablecer un poco sus actividades, sin embargo, debido a la negación de la población ahora los roles se cambian.

Tras una propuesta que fue discutida desde hace varios días, el gobierno de Austria decidió tomar una medida bastante estricta, ya que ahora solicitó confinamiento, pero para las personas que no están vacunadas, esto para prevenir otra ola de contagios como ocurrió en los Países Bajos, donde enfrentan su cuarta ola de COVID-19.

Austria decreta confinamiento para personas no vacunadas

Austria tiene una de las tasas más bajas de vacunación en Europa

Te informamos en La Verdad Noticias que durante las primeras horas de este domingo 14 de noviembre, el canciller federal Alexander Schallenberg declaró que a partir de mañana se aplicará confinamiento obligatorio para todas aquellas personas que se niegan a vacunarse, las cuales son millones en su país.

Mientras otros gobiernos como el Alemán con su representante Angela Merkel suplican a los no vacunados que reconsideren su decisión, en Austria no van a tomar las cosas tan a la ligera, por lo que las sanciones para este grupo de personas comenzarán, ya que se verán limitados a muchas cosas por no querer vacunarse, ya que son más propensos a contagiarse de COVID-19 y esto pone en riesgo la salud de la población.

Anti vacunas protestan contra nueva ley de Austria

La decisión de Austria podría ser replicada por otros gobiernos

Cabe mencionar que este decreto será obligatorio, ya que el canciller dijo que se tomó la decisión por la taza vergonzosamente baja de vacunación que hay en Austria, y de esta forma espera que las cifras aumenten y por ende el nivel de protección de la población del país en general.

Después de que el propio canciller advirtiera que el cierre de Austria para no vacunados estaba a días de hacerse efectivo, ahora la nueva ley aplicará a partir de mañana, lo que causará protestas contra las restricciones, pero debido al riesgo que representan, esta se mantendría.

