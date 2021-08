Australia y su dramática misión de rescate de 50 atletas paralímpicos afganos

El llamado de auxilio de una taekwondoin paralímpica afgana para salir de Kabul fue el inicio de una dramática historia que terminó con la exitosa evacuación de decenas de atletas

El 17 de agosto, Zakia Khudadadi, la primera mujer deportista paralímpica de Afganistán, publicó un video en el que pedía ayuda para escapar de los talibanes, que un dia antes tomaron la capital.

Pese a que su participación en los Juegos ya era imposible, diferentes figuras del deporte internacional activaron una misión de rescate hacia Australia que fue descrita por el diario australiano ABC.

El mensaje de auxilio de Zakia Khudadadi

El siguiente es el mensaje de Zakia difundido en redes sociales:

“Por favor, les pido a todas, especialmente a todas las mujeres de todo el mundo, sus instituciones femeninas y las Naciones Unidas, que no permitan que el derecho de una ciudadana de Afganistán en el movimiento Paralímpico sea arrebatado tan fácilmente. He luchado mucho para llegar aquí, esto en sí mismo es un gran logro y no debe tomarse a la ligera. No quiero que mi lucha sea en vano y sin resultados. ¡Ayúdame!”

En la grabación, Khudadadi explicaba que ella y una parte de su familia se habían escondido en una vivienda en Kabul, pero ya se les había acabado la comida y el agua y pronto sería necesario que volviera a la calle, donde estaba insegura. Ademas, habia niños en la casa.

Su mensaje llegó a Australia

El video pronto llegó a Arian Sadiqi, jefe del equipo de Afganistán con sede en Londres, quien difundió el video y le dio difusión a la dramática situación de los atletas afganos, especialmente para las mujeres.

El 18 de agosto, la ex nadadora olímpica canadiense Nikki Dryden, quien actualmente se desempeña como abogada en derechos humanos, se enteró de la situación. Dyden contacto a Alison Battisson, directora de una organización que ayuda a los refugiados en Australia.

Así fue armando la cadena de llamados que en unas cuantas horas logró que en los siguientes tres días Australia acordara aceptar a los 50 atletas que debían salir de Afganistán. La siguiente parte era la más difícil: completar la evacuación.

Caos en el aeropuerto de Kabul

Los deportistas se enfrentaron a las dramaticas escenas en el aeropuerto de Kabul.

La operación de rescate se complicó cuando Khudadadi y el resto de sus compañeros paralímpicos debían llegar al aeropuerto internacional de Kabul, donde miles de personas se amotinaron y algunas incluso se colgaban de los aviones buscando desesperadamente una salida.

De alguna manera, los atletas llegaron al aeropuerto, pero el tiempo corría y las autoridades australianas no lograban dar con el grupo, que estaba inmerso en la multitud. Aquí entra en juego la labor de Neil Fergus, hombre de confianza del gobierno australiano.

El caos se incrementaba en la zona, donde las barreras de seguridad impuestas por los talibanes habían impedido a los atletas tomar su vuelo. Fergus se puso al frente de la misión de encontrar al grupo de paralímpicos entre la marea de gente para lograr subirlos al avión que ya los esperaba.

Rescatan a atletas afganos

Zakia y otros deportistas paralimpicos afganos que encontraron refugio en Australia (ABC).

ABC publicó los mensajes de WhatsApp en orden cronológico que el equipo de rescate intercambió entre la medianoche del lunes y las 03:59 horas, cuando el rescate por fin se completó. En la conversación se entienden los filtros por los que los deportistas tuvieron que pasar.

A las 03:59, Craig Foster anuncio que la misión de rescate de los atletas afganos paralímpicos había sido un éxito: “Están seguros. En manos australianas”. La Verdad Noticias.

