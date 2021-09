Australia tenía preocupaciones 'profundas y graves' sobre submarinos franceses

Considerando estas preocupaciones Australia optó a favor de un acuerdo con Estados Unidos y el Reino Unido a principios de la semana pasada, dijo este domingo el primer ministro Scott Morrison.

Al tratar de explicar el repentino cambio de sentido que causó una gran ira en París, Morrison dijo que, si bien entendía la decepción de Francia por el tema, "el interés nacional de Australia es lo primero".

"Debe ser lo primero y fue lo primero y los intereses de Australia están mejor servidos por la asociación trilateral que he podido formar con el presidente Biden y el primer ministro Johnson", dijo en una conferencia de prensa este domingo.

La decisión de Australia de no seguir adelante con el acuerdo francés y adquirir submarinos de propulsión nuclear a través de un nuevo trato con Estados Unidos y el Reino Unido pareció haber tomado a Francia por sorpresa a principios de la semana pasada.

El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, dijo este domingo que el presidente Emmanuel Macron mantendrá una llamada telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden en los próximos días "para seguir adelante".

En declaraciones al canal de televisión France 2 el sábado, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, dijo que la decisión de descartar el acuerdo que había estado en proceso desde 2016 equivalía a una "crisis".

"Ha habido mentiras, duplicidad, un gran abuso de confianza y desprecio. Esto no servirá. Las cosas no van bien entre nosotros, no van nada bien", dijo.

En una señal de que la escalada era simplemente grave, Francia había llamado a sus embajadores en los Estados Unidos y Australia para consultas en respuesta al anuncio, el equivalente diplomático de cerrar la puerta de golpe después de una discusión.

Consecuencias en Francia de la decisión de Australia

La empresa francesa Naval Group fue la más afectada económicamente tras la cancelación del acuerdo.

La cancelación del trato tiene consecuencias económicas reales para Francia. El constructor de submarinos francés Naval Group dijo que 500 de sus empleados en Australia y 650 en Francia están afectados por la ruptura del acuerdo.

La compañía dijo este domingo que suspendió sus esfuerzos de contratación para priorizar las necesidades de los afectados por el final del contrato.

Pero Morrison defendió la decisión, diciendo que había habido preocupaciones sobre el acuerdo con Francia incluso antes de que fuera cancelado.

"Teníamos preocupaciones profundas y serias de que la capacidad entregada por el submarino de la clase Attack no iba a satisfacer nuestros intereses estratégicos y habíamos dejado muy claro que tomaríamos una decisión basada en nuestro interés nacional estratégico", dijo.

Le Drian también criticó al Reino Unido por su papel en el acuerdo, diciendo: "Gran Bretaña, no hay necesidad, conocemos su oportunismo permanente, por lo que no es necesario traer a nuestro embajador para que nos lo explique. De hecho, en este Gran Bretaña es una especie de quinta rueda ".

La nueva secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que Gran Bretaña busca construir asociaciones con "países de ideas afines". Escribiendo en el periódico Sunday Telegraph, dijo que el nuevo acuerdo con Australia y Estados Unidos muestra la "disposición de Reino Unido a ser testarudos en la defensa de nuestros intereses y en desafiar las prácticas injustas y los actos malignos", en La Verdad Noticias seguiremos la situación tras la ruptura de acuerdo con Francia y el pacto histórico de seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.