Australia sacrificará MILLONES de GATOS por considerarlos un “peligro”

Con comentarios como: “¿Algo más feo podía faltarle al mundo? Dejarnos claro que en realidad los humanos deberíamos estar extintos”. Esto luego que Australia anunciara que millones de gatos serán sacrificados al considerarlos un peligro para la naturaleza.

Para lograr entender la postura de Australia, consideremos que el país es uno de los que más especies endémicas de flora y fauna, por lo que la naturaleza podría decirse es su orgullo, sin embargo, para ellos los gatos son un problema que hay que exterminarlos.

Australia señala que los gatos son una verdadera amenaza por su forma de ser, son cazadores natos de algunos animales y también de algunas plantas por lo que ahora creen que deberían ser eliminados para evitar que las otras especies se vean afectadas.

Los gatos son cazadores por lo que Australia los considera una amenaza para la vida silvestre.

Dos millones de gatos sacrificados

El gobierno de Australia llegó a la conclusión de que cerca de dos millones de gatos deben ser sacrificados para que no terminen con la flora y fauna del país ya que los michis salvajes han sido culpables de la muerte de cerca de un millón de reptiles diarios.

Ahora bien, de acuerdo a la información que pudo obtener La Verdad Noticias, de los medios australianos, el sacrificio de los gatos no será inmediato, sino que serán sacrificados en cinco años e incluso hasta más, pues de acuerdo a un estudio esto se hizo más grave, ya que se encontró que son responsables de la extinción de 25 especies de mamíferos en Australia y además, 124 especies que están en problemas de desaparecer.

Diferentes especies australianas se enfrentan al peligro de extinción por los #gatos https://t.co/q69I9rz2JF — RevistaNatGeo (@RevistaNatGeo) January 11, 2021

Así que debido a esto los gatos serán sacrificados pero, como no pueden encontrar otra solución que no sea matarlos, esto ha causado mucha indignación y se entiende que son peligrosos para esas especies pero se dice que no merecen ser tratados así porque son compañía y mascotas.

