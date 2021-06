Australia: esta es la razón por la que despertó ¡llena de telarañas!

Este 17 de junio varias zonas de Australia despertaron cubiertas de telarañas, pero ¿es un fenómeno natural?, aunque pareciera que editaron las fotos, no es así, realmente fueron arañas las creadoras de estos exóticos paisajes, ¡conoce todos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que esto también pasa en otros países del mundo durante ciertas épocas del año, en este caso este país vivió este momento tan atípico de su naturaleza.

Hace poco te contamos que en Australia hubo plaga de miles de de ratones, pero ahora, han sido las arañas las que se han apoderado de varias zonas de dicha nación, estas fotos son particularmente de Gippsland en Victoria, pero ¿por qué surge este raro comportamiento arácnido? ¡aquí te lo decimos!

¿Por qué hay tantos paisajes con telarañas en Australia?

Telarañas. Foto: sdpnoticias.com

Todo se debe a que las arañas en Australia intentan evitar el suelo, ya que cuando su hábitat natural se llena de agua, algo que pasa en las épocas del año en que dicho país sufre de inundaciones, estos insectos tejen en las partes altas telarañas para moverse en su territorio, un uso distinto al que le dan para atrapar comida, así que no te preocupes, no buscan cazar, solo intenta no ahogarse.

Debes saber que las arañas viven en agujeros hechos bajo la tierra, y cuando se llenan de agua se mueven en masa para tejer estos escapes, creando así paisajes asombrosos.

Es preciso recordar que los servicios forestales de dicho país pidieron no atacar a las arañas en Australia con insecticidas, ya que estos insectos tienen un papel muy importante en el control de plagas de mosquitos y cucarachas y asesinarlas podría ¡causar un verdadero caos!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de es.gizmodo.com