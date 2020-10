Auriculares LG TONE Free FN7 obtienen ANC y un estuche de carga UV-C

Existe una tendencia creciente en la industria de los accesorios móviles y no está relacionada con ninguna nueva conexión inalámbrica o tecnología de audio. En cambio, está montando la ola de accesorios relacionados con la salud y el saneamiento para abordar las crecientes preocupaciones sobre COVID-19 y otros microorganismos dañinos. No es sorprendente, entonces, que los audífonos estéreo verdaderamente inalámbricos TONE Free más nuevos de LG vengan con su propia carcasa UVnano que mata bacterias pero, afortunadamente, eso no es lo único nuevo que tiene para hacer alarde.

El caso de UVnano no es tan nuevo. El LG TONE Free FN6, lanzado hace solo unos meses, fue el primero en emplear luz ultravioleta, específicamente el espectro UV-C, para matar los gérmenes mientras los auriculares se cargan en su interior. LG afirma que este tratamiento puede eliminar el 99.9% de las bacterias E. coli y S. aureus que pueden haberse adherido a la malla interna de los audífonos. Por supuesto, no será suficiente para matar virus como el nCoV-SARS, también conocido como COVID-19.

Detalles sobre LG TONE Free FN7

Estuche de carga LG TONE Free FN7

El LG TONE Free FN7 tiene una carcasa UVnano similar con una adición menor pero importante. Ese estuche ahora tiene luces LED que muestran no solo la carga, sino también el estado de UVnano. Por lo general, se tarda menos de un minuto en desinfectar los audífonos, pero ahora no tienes que hacer un seguimiento mental de cuánto tiempo lleva bañado en luz ultravioleta.

Dicho esto, la verdadera característica principal del TONE Free FN7 es algo que no puedes ver. Ahora tiene cancelación activa de ruido, gracias a tres micrófonos en cada uno de los botones. Junto con el diseño Vortex Ribs de ajuste giratorio de los geles para los oídos, LG promete que podrá aislarse del mundo cuando lo necesite y lo desee.

LG TONE Free FN7

Aparte de esas dos nuevas características, el LG TONE Free HBS-FN7 cuenta con las mismas cosas buenas que su predecesor FN6, como la tecnología Meridian Audio, una duración de batería de 7 horas sin ANC (5 horas con ANC) y una batería de 5 minutos tiempo de carga para 1 hora de juego. LG dice que los auriculares saldrán a la venta en América del Norte, Europa y Asia este trimestre, pero no menciona los detalles de precios.