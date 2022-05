Aumentan contagios de viruela de mono de España

Hasta el momento, España es el país europeo con más casos positivos de viruela de mono, con 98 y otros 38 sospechosos, según anunció el Ministerio de Sanidad, haciendo un total general de 107 casos confirmados, desde su detección.

Como se informó anteriormente en La Verdad Noticias, el brote se extendió por varios países del continente europeo, debido a un evento de super propagación que inició cuando un viajero de la Ciudad de Madrid, visitó África.

Ante la preocupante propagación del virus “Monkey Pox”, el servicio de salud madrileño indicó que se llevarán a cabo pruebas PCR, para determinar más casos y facilitarles el diagnóstico y tratamiento adecuado.

Identifican secuencia completa del virus

Científicos identifican secuencia completa del virus

Científicos del Instituto español de Salud Carlos III, han logrado descifrar la secuencia completa del virus, que provoca la viruela de mono que circula por España, gracias a pruebas realizadas a 23 pacientes.

El instituto detalló, que por medio de la técnica conocida como "ensamblado de novo", se encontraron los datos necesarios para conocer el comportamiento del virus, además de comprender mejor su origen, circulación y difusión.

Los estudios determinaron que el patógeno pertenece a un grupo filogenético de África Occidental, y que su virulencia es menor comparada a otros tipos conocidos.

La OMS aún estudia los brotes

OMS advierte que la viruela de mono no llegará a ser una epidemia

Hasta el momento se sabe que el virus está presente en más de 22 países, con más de 300 casos, ante esto la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha indicado que protocolos se deben seguir ante la llegada del virus a una nueva zona, pues asegura que continúan las investigaciones pertinente, no obstante también subrayó que esta enfermedad no trascenderán de forma masiva como el COVID-19, debido a que el patógeno posee un bajo nivel de propagación, el cual hace casi imposible que se convierta en una epidemia.

