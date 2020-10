Aumentan ciberfraudes bancarios con tarjetas SIM

Debido a una nueva modalidad de fraude conocido como “SIM Swapping” o “duplicación de SIM”, que afecta principalmente a clientes de instituciones bancarias, la Policía Cibernética lanza una alerta a los cuentahabientes.

De acuerdo con las autoridades, en el “SIM Swapping” los ciberdelincuentes realizan fraudes a clientes de la banca, al suplantar su identidad por medio del número telefónico; información utilizada por la mayoría de las instituciones financieras como un mecanismo de autenticación.

Personal de la Policía Cibernética detectó que el modo de operar de las personas dedicadas a este tipo de actividad consiste en llamar a la compañía telefónica de un ciudadano haciéndose pasar por él para pedir la cancelación y reposición de su SIM. De este modo, el delincuente accede a las cuentas bancarias ligadas al teléfono.

Los delincuentes están utilizando esta modalidad clonando tarjetas SIM

Alertan sobre fraudes bancarios con tarjetas SIM telefónicas

Cabe mencionar que, el número telefónico no basta para tomar la posesión de la banca electrónica. Por ello, los cibercriminales obtienen datos por medio de ingeniería social, a través de internet y redes sociales, con lo que complementan la información de autenticidad.

El defraudador a través de la línea telefónica, valida aplicaciones y activa servicios que le permiten obtener claves de desbloqueo de la banca electrónica, para tener el control de ellas.

Es así como las Instituciones financieras reciben las llamadas telefónicas y no detectan ninguna anomalía, ya que no tienen la capacidad de identificar que quien posee el control de esa línea telefónica no es el cliente registrado, por lo tanto, brinda servicios de manera normal.

Esta modalidad de “SIM Swapping” también puede afectar las comunicaciones, ya que hoy en día aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Messenger entre otras, ocupan el sistema de verificación en dos pasos que incluye el envío de un código por SMS al número telefónico.

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias” para evitar ser víctima de este ciberataque la SSC recomienda utilizar un método de autenticación en dos pasos alternativo como: reconocimiento facial o voz a través de aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que son más conocidas.

Del mismo modo, es importante contar con un antivirus confiable cuando se instalen aplicaciones de banca electrónica y evitar softwares apócrifos o de dudosa procedencia.