¡Atroz! Gobierno de Afganistán comanda ATAQUE AÉREO y matan a múltiples civiles

En la provincia de Nimroz se llevó a cabo un ataque aéreo por las fuerzas del gobierno de Afganistán, al suroeste del país, donde presuntamente varios civiles han muerto, aunque las primeras declaraciones de las autoridades señalan que son talibanes.

El concejal provincial Baz Mohammad Nasir dijo el domingo que el ataque aéreo en el distrito de Khashrud había dejado al menos 14 muertos, incluidos mujeres y niños.

Otro concejal local, Bibi Khair-un Nisa Ghumai, calculó el número de muertos civiles en ocho, mientras que el vicegobernador de Nimroz, Abdul Nabi Burahawi, dijo que no estaba claro cuántos civiles habían resultado heridos.

Burahawi dijo que una comisión ya había abandonado la capital provincial de Zaranj y se dirigía al distrito para establecer cuántas personas habían resultado heridas o muertas. Los familiares de las víctimas y los testigos calcularon el número de muertos en 18, todos miembros de la misma familia en la aldea de Munazari.

Las autoridades dicen que las muertes eran de miembros del Talibán, pero los funcionarios locales y los residentes dicen que las víctimas eran civiles.

Víctimas revelan la muerte de su familia

“Dieciocho miembros de mi familia fueron martirizados. Fueron encontrados en pedazos ”, dijo Saleh Mohammad, un familiar de las víctimas.

Ahmad, un residente de Khashrod que resultó herido en el ataque aéreo, también dijo que ha perdido "18 miembros de su familia en el incidente".

“Éramos 15 miembros de nuestra familia. Estaba durmiendo y no me di cuenta de que habían atacado nuestra casa. Cuando me desperté, vi que la pared de nuestra casa estaba dañada y había balas a mi alrededor ”, dijo Ahmad.

Investigación iniciada

Los funcionarios del gobierno, que confirmaron el ataque del sábado por la noche, dijeron el domingo que la información inicial mostraba que todas las muertes eran de combatientes talibanes que luchaban contra las fuerzas de seguridad afganas.

"Un ataque aéreo en el distrito de Khashrod ha provocado numerosas bajas para los talibanes, y se están investigando las denuncias de muertes de civiles", dijo el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado el domingo.

El cuerpo 215 del Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que se habían recibido informes de víctimas civiles y que serían investigadas.

Un funcionario del gobierno local, que habló con la agencia de noticias Reuters bajo condición de anonimato, dijo que la fuerza aérea afgana atacó una casa residencial donde se sospechaba que había miembros talibanes. El funcionario dijo que los muertos eran todos de una misma familia.

Los residentes locales dijeron a Reuters por teléfono que personas del área donde tuvo lugar el ataque aéreo habían llevado los cuerpos a Zaranj para demostrar que los fallecidos no eran combatientes talibanes.

#Wikileaks reveló material sensible de las guerra de EUA contra Afganistán e Irak. En uno de los videos difundidos se observa el ataque contra ciudadanos iraquíes que costó su vida. 4/13 — ONEA México (@oneamexico) January 4, 2021

“Siete de ellos [las víctimas] son mujeres y otros son hombres y niños. Uno de ellos era una niña recién casada que estuvo allí como invitada junto con tres niños que también han sido martirizados. No había talibes en el área ”, dijo Abdul Shakoor, un testigo.

El portavoz de los talibanes, Qari Muhammad Yousuf Ahmadi, también negó que los muertos fueran combatientes del grupo, diciendo que eran civiles, todos miembros de una familia e incluían mujeres y niños.

El número total de civiles muertos en el país desde 2009 ha superado los 100.000, dijo la ONU a finales del año pasado.

Bombardeo de kabul

Por separado, el domingo, un atentado con bomba en la capital, Kabul, mató a un portavoz de una empresa de seguridad patrocinada por el estado afgano y a dos de sus colegas, según el Ministerio del Interior.

Zia Wadan, portavoz de la Fuerza Nacional de Protección Pública (NPPF), y sus colegas se dirigían a la oficina cuando explotó la bomba, dijo Tariq Arian, portavoz del ministerio.

No estaba claro si en el ataque se había pegado una bomba magnética al automóvil o si se utilizó una bomba al borde de la carretera. Las investigaciones continuaban, dijo Arian.

No hubo un reclamo inmediato de responsabilidad por el incidente, pero Arian culpó a los talibanes.

Kabul ha sido testigo de una ola de asesinatos selectivos en las últimas semanas, y muchas de las víctimas son periodistas, activistas de la sociedad civil o figuras de los medios de comunicación.

