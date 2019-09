Aterrada; mujer llega a hospital, de Estados Unidos, literalmente con SANGRE AZUL

El hospital de Rodhe Island de Estados Unidos recibió a una mujer de 25 años que tenía sangre azul, en sentido literal, dicho caso sorprendió a los médicos y a las personas que conocieron a la joven.

Resulta que la chica de 25 años de edad llegó con problemas respiratorios y con un color azul marino en varias partes de su cuerpo y sobre todo en las uñas, este caso dio se hizo de conocimiento público e incluso fue publicado por el The New England Journal of Medicine, el cual dijo qué es lo que había pasado.

La mujer al llegar al hospital presentaba 22 respiraciones por minuto, lo que significaba que existía algún tipo de anomalía, puesto que lo habitual para un adulto es entre 12 y 20, además ella dijo sentirse débil y estar azul.

Mujer llega a hospital por una rara condición que casi la mata, ella era AZUL.

Cuando los médicos la analizaron, la saturación de oxígeno era más baja de lo normal, de un 88 por ciento y al administrarle oxígeno esta no mejoró y los médicos de guardia, entre ellos el doctor Otis U. Warren, determinaron que estaba cianótica.

Este caso ha dado la vuelta al mundo debido a que la cianosis es una afección del corazón que provoca la coloración azul de algunas partes de la piel, especialmente de labios y dedos de manos y pies, la razón es porque hay una pobreza de oxígeno en sangre.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando no hay suficiente oxígeno en sangre, ésta es azulada en lugar de roja. Con esta condición los médicos administraron a la paciente azul de metileno.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Ahora bien, el doctor Warren dijo que lo que aquella mujer presentaba era "metahemoglobinemia adquirida", el cual es un raro trastorno sanguíneo que hace que el cuerpo produzca más metahemoglobina, un tipo de hemoglobina y es exactamente la metahemoglobina quien impide que el oxígeno se libere de forma correcta en los tejidos, tornando la piel de un cierto color azulado.

Te puede interesar: Mujer padece de RARA enfermedad genética; requiere de doble transplante de pulmón

Resulta que la metahemoglobinemia ocurrir en algunos casos después de la administración abusiva de algunos medicamentos, como el benzocaína, mismo que fue tomado por la paciente por un dolor en el diente. Cuando le fue administrado el antídoto, azul de metileno, y en pocos minutos los síntomas se habían mitigado.