Ataques de microondas habrían causado el misterioso “Síndrome de La Habana”

Los síntomas neurológicos que han enfermado a diplomáticos estadounidenses en China y Cuba en los últimos años, han sido probablemente causados por una radiofrecuencia de energía que incluye microondas.

De acuerdo con un estudio de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, señala a la “energía de radiofrecuencia pulsada dirigida” como “el mecanismo más plausible” para explicar la enfermedad que sufrieron espías y diplomáticos, conocido como “Síndrome de La Habana”.

Según el portal Axios, el reporte obtenido por The New York Times no atribuye la culpa a ningún estado o individuo, y afirma que “factores circunstanciales” podrían haber influido en los síntomas que experimentaron los afectados.

Scientists link radiation to mysterious Havana Syndrome that hit US diplomats https://t.co/9vFu1xhl2O pic.twitter.com/dT5vycAnGi — New York Post (@nypost) December 5, 2020

El reporte, sin embargo, menciona que “hubo una investigación significativa en Rusia / URSS sobre los efectos de las exposiciones a ondas pulsadas, en lugar de continuas [radiofrecuencia]" y personal militar de los "países comunistas de Eurasia" estuvo expuesto a radiaciones no térmicas.

La extraña "enfermedad de La Habana"

El informe, encargado por el Departamento de Estado, ofrece la explicación más definitiva hasta ahora de la extraña enfermedad que afectó a decenas de empleados gubernamentales, primero en la Embajada de Estados Unidos en La Habana en 2016 y luego en China y otros países.

Canadá también ha registrado 14 casos de sus ciudadanos que también enfermaron en la capital cubana.

Muchos de los agentes y sus familias sufrieron mareos, fatiga, dolores de cabeza y pérdida de audición, memoria y equilibrio, y algunos se vieron obligados a retirarse definitivamente.

Los oficiales de la CIA que visitaban estaciones en el extranjero experimentaron síntomas similares, informaron el Times y la revista GQ en octubre. Los oficiales viajaban para discutir cómo contrarrestar las operaciones encubiertas de Rusia con agencias de inteligencia extranjeras, un hecho que aumenta las sospechas de que Moscú está detrás de los episodios.

El comité conformado por 19 expertos en medicina y otras áreas indicó que las sensaciones inmediatas que reportaron los pacientes de dolor, presión y sonido, a menudo parecían emanar de un lugar específico en una habitación, y que eran más consistentes con un “ataque” dirigido.

Lee también en La Verdad Noticias:Detectan en Nigeria una extraña enfermedad que ha dejado 15 muertos

Si bien la CIA ha declarado que no existe ninguna conclusión de que Rusia haya ejecutado algún ataque contra funcionarios estadounidenses, expertos en ese país dijeron a The New York Times que todo coincide con la “larga historia de Moscú de experimentar con la tecnología”.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.