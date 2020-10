Ataque terrorista con cuchillo cerca de una iglesia de Niza en Francia

Se dio a conocer que al menos una persona habría fallecido y varias han resultado heridas después de un ataque con cuchillo cerca de la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption de Niza, en el sur de Francia, según han informado varios medios. El atacante ya ha sido detenido y está siendo interrogado por la policía francesa durante la mañana de este jueves.

Cabe mencionar, que el alcalde de la ciudad, Christian Estrosi, ha confirmado los hechos y ha afirmado que cree que se trata de un nuevo atentado terrorista. "Todo hace suponer un atentado terrorista en el interior de la Basílica de Notre Dame", señaló Estrosi a través de Twitter en donde lo acompañó de 4 imágenes de los sucesos,los cuales han sido compartido por varias usuarios.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Cabe recordar que Francia se encuentra en estos momentos en alerta máxima tras la muerte de un profesor a las afueras de París a manos de un un joven de origen checheno de 18 años y la creciente tensión entre Erdogan y Macron por la polémica de las caricaturas.

Por otra parte, el autor ha sido detenido por la policía municipal no lejos del lugar a las 9:10. AM Habría resultado herido de gravedad. Se desconoce su identidad y sus motivaciones concretas pero las autoridades no dudan en calificarlo de terrorismo. Varios medios recuerdan las recientes amenazas de una rama de Al Qaeda en relación con la polémica de las caricaturas de Mahoma.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

La Asamblea Nacional ha guardado un minuto de silencio. En la tribuna, el primer ministro defendía el confinamiento anunciado anoche por el presidente Emmanuel Macron. Terminado su discurso, Jean Castex ha abandonado el hemiciclo para sumarse a la célula de crisis abierta en el ministerio de Interior.

