Ataque ruso en el Día de la Independencia de Ucrania deja al menos 22 muertos.

Un ataque ruso en una estación de tren de Ucrania mató a 22 personas e hirió a otras 50 en pleno Día de la Independencia, dijo el presidente Volodímir Zelenski en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Acabo de recibir información sobre un ataque con misiles rusos en una estación de tren en la región de Dnipropetrovsk... Al menos 15 personas murieron y alrededor de 50 resultaron heridas", dijo Zelenski inicialmente, y luego dio un número de muertos corregido a medida que aumentaba.

¿Cómo fue el ataque ruso que mató a 22 personas en una estación de Ucrania?

El presidente dijo que el ataque ruso fue "justo en los vagones de la estación Chaplino. Cuatro automóviles de pasajeros están en llamas".

"Los rescatistas están trabajando en el lugar, pero lamentablemente el número de muertos puede aumentar".

En el discurso destinado a conmemorar el día de la independencia de Ucrania, y seis meses después del comienzo de la invasión, Zelenski elogió la determinación de sus compatriotas ucranianos.

"Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero a las 4 de la mañana. No nació, sino renació. Una nación que no lloró, ni gritó, ni se asustó. Una que no huyó. No se rindió. Y no olvidó”, dijo el líder de Ucrania.

Así celebró Ucrania el Día de la Independencia

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Ucrania está celebrando el Día de la Independencia con una nota sombría exactamente seis meses después de que Rusia lanzara su invasión.

En un discurso grabado para el Día de la Independencia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que Ucrania "renació" cuando Rusia la invadió en febrero.

“Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, ni gritó, ni se asustó. Una que no huyó. No se rindió. Y no se olvidó”, dijo. "¿Qué es para nosotros el fin de la guerra? Solíamos decir: paz. Ahora decimos: victoria".

Hay conmemoraciones de bajo perfil para conmemorar los 31 años de independencia, ya que la población ucraniana se prepara para posibles ataques rusos que coincidan con el evento.

Las autoridades de Kiev prohibieron las reuniones públicas, mientras que Kharkiv, el centro regional del noreste de primera línea, la segunda ciudad de Ucrania, impuso un toque de queda.

Como parte de sus desafiantes celebraciones, el gobierno ucraniano colocó los cadáveres de tanques y vehículos blindados rusos calcinados en el centro de Kiev. A última hora del martes, el presidente de Ucrania advirtió sobre la posibilidad de "provocaciones rusas repugnantes".

Mientras tanto, el ejército de Ucrania ha instado a la gente a tomar en serio las advertencias de los ataques aéreos.

"Los ocupantes rusos continúan realizando ataques aéreos y con misiles contra objetos civiles en el territorio de Ucrania. No ignoren las señales de ataques aéreos", dijo el Estado Mayor ucraniano en un comunicado publicado la madrugada del miércoles.

