Ataque maoísta en India deja 22 policías muertos y al menos 30 heridos

Al menos 22 policías del personal de seguridad de India murieron y 30 resultaron heridos en una emboscada y ataque de rebeldes maoístas en el estado central indio de Chhattisgarh, el incidente más mortífero de este tipo en cuatro años.

Los oficiales no fueron los únicos que perdieron la vida tras el ataque en la Inidia, pues también se encontró el cuerpo de una rebelde, dijo a The Associated Press el oficial superior de policía DM Awasthi.

Las autoridades dijeron que el personal de seguridad fueron atacados en el estado de Chhattisgarh, dominado por tribus, durante una operación contra la insurgencia.

"Podemos confirmar que 22 de los miembros de las fuerzas indias han sido asesinados por combatientes maoístas", dijo un alto funcionario del gobierno en Raipur, la capital de Chhattisgarh, rica en minerales.

Murieron en un tiroteo que duró cuatro horas en el distrito fronterizo de Sukma, a 540 kilómetros (340 millas) al sur de Raipur.

El ataque en India se registró durante una misión de rescate

Om Prakash Pal, un alto funcionario de la policía en Raipur, dijo que se estaban llevando a cabo operaciones de peinado para rastrear a un miembro de las fuerzas de seguridad desaparecido.

Elementos de la policía y soldados fueron emboscados en India

El número de muertos fue el peor para las fuerzas de seguridad indias que luchan contra las guerrillas de extrema izquierda desde 2017.

El sábado, el alto oficial de policía DM Awasthi dijo que cientos de policías y soldados paramilitares allanaron un escondite en el distrito de Bijapur después de recibir información de inteligencia de que un gran número de rebeldes se había reunido allí.

"Los sacrificios de los valientes mártires nunca serán olvidados", escribió el primer ministro Narenda Modi en Twitter después del ataque. "Que los heridos se recuperen lo antes posible".

Se informó a La Verdad Noticias que el ataque registrado en India tuvo como objetivo al personal de seguridad de la unidad de élite CoBRA de la Fuerza de Policía de Reserva Central, la Guardia de Reserva del Distrito y la Fuerza de Tarea Especial, dijeron funcionarios el domingo, según Reuters.

Ocurrió en el estado de Chhattisgarh durante una operación contra la insurgencia, dijo Om Prakash Pal, un alto funcionario policial, al medio de comunicación.

Las muertes ocurrieron durante un tiroteo de cuatro horas en Sukma, un distrito fronterizo a 340 millas de Raipur, la capital del estado, informó Reuters. Se estaba realizando una búsqueda de los oficiales desaparecidos, dijo Pal al medio.

El ataque continuó con los combates insurgentes que se han prolongado durante décadas entre los maosistas, también conocidos como naxales, y el gobierno.

Un ataque anterior registrado el mes pasado contra un autobús que transportaba a 20 agentes de seguridad también dejó cinco agentes muertos en India, según Reuters.

