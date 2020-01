Ataque en París deja un muerto y varios heridos (VIDEO)

Un hombre asesinó a puñaladas a una persona e hirió a otras dos, luego de un ataque con arma blanca en la localidad de Villejuif, establecida al sur de París, según informaron las agencias de noticias internacionales.

De acuerdo con la información difundida, el sujeto fue abatido por la policía francesa, luego de que intentara huir del parque en el que atacó, al parecer aleatoriamente, a los tres transeúntes.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas de este viernes, en el parque público conocido como Hautes-Bruyères en Villejuif, un suburbio al sur de la capital francesa.

De las tres víctimas, las agencias de noticias reportaron que uno murió al instante, dos más fueron hospitalizados y de los cuales, uno se encuentra en estado de salud grave.

Los oficiales informaron que tras haber herido a las tres personas, el agresor huyó en dirección a un centro comercial y fue entonces cuando agentes de la Brigada Anti-Criminal (BAC) lo ejecutaron en un intercambio de disparos.

En este contexto, el alcalde de la vecina localidad de L’Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, declaró al canal de noticias, BFM TV, que el atacante se dirigió hacia dicho centro comercial, localizado en esa localidad, con la intención de continuar su ataque.

La situación obligó a evacuar a cientos de personas que se hallaban en el centro comercial en ese momento, por lo que algunos entraron en estado de pánico.

Además de esta información, las autoridades no han facilitado más datos sobre las circunstancias del ataque y se desconoce la identidad del sospechoso así como su motivación.

No obstante, la Fiscalía de Créteil ha asumido por el momento la investigación de los hechos, y no la Fiscalía Antiterrorista, según informó la agencia EFE citando fuentes de ese organismo, aunque no se descarta que eso pueda suceder en las próximas horas.

