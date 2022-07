Ataque de Rusia en zona residencial de Ucrania, deja 15 muertos

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania dio a conocer que Rusia volvió a atacar una zona de Donetsk, esta ocasión fue una residencial, donde varias personas perdieron la vida luego del bombardeo.

De acuerdo a la información del mandatario, dos edificios fueron derruidos con cañones rusos, y hasta el momento se reportan 15 personas que perdieron la vida, aunque no es un número definitivo, y podrían seguir encontrando cadáveres.

También mencionó que los equipos de rescate ya se encuentran en la zona residencial, donde han encontrado algunos supervivientes que han logrado sacar de las ruinas de las torres que terminaron por caerse.

Comentó que la “supuesta pausa” no se está llevando a cabo, ya que los ataques en contra de la zona del Donbás continúa de forma ininterrumpida, provocando más muerte y destrucción para los ucranianos.

¿Cuántos muertos ha habido en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Miles han muerto en la guerra en Ucrania

El enfrentamiento armado no ha terminado y se planea que se extienda por otros meses, por lo cual una cifra total de muertes por la guerra es imprecisa, pues aún hay cuerpos que no se recuperan o información no revelada.

Sin embargo, hasta mayo se reporta la muerte de más de cuatro mil 074 civiles, además de cuatro mil 826 heridos; en su momento, el gobierno ucraniano también habló de más de 30 mil militares muertos.

¿Por qué la guerra entre Ucrania y Rusia?

La guerra lleva varios meses activa

Todo el conflicto inició por el deseo ruso de volver a unificar partes de la Unión Soviética, más aún la que tienen valor económico por sus recursos, como lo es el Donbás en Ucrania, lo cual provocó una ofensiva militar en la cual han ido ganando terreno mes con mes.

Aunque, hasta el momento Ucrania no se rinde en la lucha y busca obtener más apoyo internacional para poder terminar victoriosos la guerra iniciada por el gobierno de Vladímir Putin, quien buscaba evitar que se unieran a la OTAN.

