Ataque con misiles rusos cerca de Polonia, la OTAN genera ansiedad

Un ataque con misiles rusos que mató al menos a 35 personas en el oeste de Ucrania, a unas 15 millas de Polonia, miembro de la OTAN, generó ansiedad y estimuló a los polacos a correr a las oficinas de pasaportes y almacenar artículos esenciales en medio de temores de que la guerra podría cortar los suministros, o incluso extenderse a Polonia.

Una larga fila de solicitantes, invisible durante décadas, se formó el lunes frente a la oficina principal de pasaportes de Varsovia en la calle Krucza.

Alimentos enlatados, agua embotellada, linternas y baterías llenan las canastas de los compradores. La gente en la calle hablaba de las últimas noticias y de sus preocupaciones por el futuro.

En la calle, afuera de la oficina de pasaportes, Justyna Winnicka, de 44 años, llenaba el formulario de pasaporte para su hija Michalina, de 16 años.

“Queremos tener un pasaporte porque el último venció y queremos poder irnos de vacaciones, pero también queremos poder viajar al extranjero en caso de que pase algo aquí en Polonia”, dijo Winnicka a The Associated Press.

“Todos creemos que el hecho de que estemos en la OTAN nos protegerá de alguna manera, pero cada uno de nosotros también recuerda la historia de la Segunda Guerra Mundial y las alianzas (fallidas) de aquellos tiempos”, dijo Winnicka.

El domingo, Anna Kwiatkowska, de 42 años, madre de dos hijos, dijo que una amiga que trabajaba para una empresa extranjera había aconsejado a la familia que tuviera listos sus pasaportes y algunos dólares también.

“Entonces solicitaré que se hagan pasaportes para mis hijos”, dijo Kwiatkowska, cuyos hijos, de 10 y 8 años, aún no han viajado al extranjero.

Todo ello a pesar de que la OTAN, a la que pertenece Polonia desde 1999, antigua nación del bloque del Este, está reforzando su presencia militar en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, y subraya que la alianza está cumpliendo con su cometido de garantizar la seguridad de Polonia.

Pero el ataque de Rusia a Ucrania el domingo contra un centro de entrenamiento militar ucraniano en Yavoriv, a menos de 25 kilómetros (15 millas) de la frontera con Polonia, sacudió la confianza de los polacos que vivían cerca de la frontera y creó ansiedad entre otros, demasiado conscientes de las preocupaciones de Rusia y la Unión Soviética. pasado el control del territorio de Polonia.

El primer ministro Mateusz Morawiecki dijo que el ataque, cerca de una ruta de refugiados a Polonia, también tenía la intención de “provocar el pánico entre los civiles” que huían de los “horrores de la guerra”.

Polonia ha acogido a más de 1,8 millones de refugiados de Ucrania, casi todos mujeres y niños, desde el 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y luego lanzaron ataques contra hospitales, escuelas y zonas residenciales.

Morawiecki dijo a La Verdad Noticias que el ataque de Yavoriv y los de civiles tienen como objetivo “destruir este esfuerzo humanitario... de ayuda que se ofrece a personas inocentes, mujeres, niños”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz, dijo que no cree que Rusia, que afirmó que “visiblemente no está haciendo frente a Ucrania”, intente atacar a un país de la OTAN.

No obstante, subrayó que “hay que ser cautos y estamos siendo cautelosos”.

La gente en la capital, Varsovia, en el centro de Polonia, era muy consciente de la amenaza potencial para las naciones del bloque del Este que, como Polonia, alguna vez estuvieron bajo el control de la Unión Soviética, durante más de cuatro décadas después de la Segunda Guerra Mundial.

“Hemos vivido en seguridad hasta ahora; Pensé que la pandemia sería lo peor que experimentaría, pero ahora hay una guerra al otro lado de nuestra frontera”, dijo Emilia Gancarz, una jubilada de 61 años.

Ella dijo que algunos de sus amigos están comprando pequeños paneles solares, en caso de cortes de energía.

El alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, instó a la calma.

“Todos miramos al presidente (Volodímyr) Zelensky. Si él no entra en pánico, nosotros no entramos en pánico. Vamos. No hay pánico", dijo Trzaskowski en una conferencia de prensa.