Ataque con cuchillo en tren deja 3 heridos graves en Alemania

Un hombre fue arrestado en relación con el ataque matutino en la estación de tren de Seubersdorf, donde el tren está detenido actualmente, dijo la policía. Las autoridades de Alemania dijeron que varias personas resultaron heridas pero no pudieron proporcionar un número específico.

El tren en cuestión, uno de los trenes ICE de alta velocidad de Alemania, viajaba entre las ciudades bávaras de Ratisbona y Nuremberg en el momento del ataque.

Un portavoz de la Cruz Roja de Baviera, que tiene 110 socorristas en el lugar, dijo que la organización procesó a tres personas "gravemente heridas" que desde entonces han sido llevadas a una clínica local.

La policía investiga aún el ataque con cuchillo en el tren.

Entre 200 y 300 personas fueron retiradas del tren y ahora están siendo atendidas en un lugar cercano, dijo el portavoz de la Cruz Roja.

La policía local dijo a The Associated Press que recibieron una llamada sobre el ataque alrededor de las 9 a.m. hora local.

Se investiga ataque en tren de Alemania

El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, dijo que los antecedentes del "terrible" ataque "aún no están claros" y "ahora se están aclarando". Dijo que la gente en Seubersdorf, un municipio ubicado a unos 473 kilómetros (294 millas) al sur de Berlín, no enfrentaba un "peligro grave".

"Espero que los heridos y los que presenciaron esto se recuperen rápida y completamente", dijo Seehofer.

La policía estatal de Baviera estaba en el lugar en Seubersdorf, confirmó la policía local.

Un portavoz de la red ferroviaria alemana confirmó que la estación de Seubersdorf estaba cerrada y que se suspendieron los viajes en tren entre Ratisbona y Nuremberg. Desde entonces, el servicio de trenes de larga distancia se ha desviado a través de la cercana ciudad de Ingolstadt.

