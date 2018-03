Atacante de NY vestía un dispositivo explosivo

Sospechoso de explosión en Nueva York dice que lo hizo por las acciones israelitas en Gaza

ASÍ SE VIVIERON LOS MOMENTOS TRAS LA EXPLOSIÓN:

"Fueron dos explosiones distintas con segundos de diferencia. A medida que avanzaba hacia afuera, me empujaban los policías y había policías en cada una de las entradas y SWAT en todas partes", afirmó.

El Departamento de Policía derespondió a reportes de algún tipo de explosión en Manhattan en la zona conocida como Port Authority. Estees la principal entrada para losinterestatales en Nueva York., entre ellas el sospechoso. Las lesiones no amenazan la vida de las personas, según el Departamento de Policía de la ciudad. Las autoridades dicen que el sospechoso se llama Akayed Ullah y tiene 27 años.. El alcalde de la ciudad Bill de Blasio dijo que fue un "intento de ataque terrorista". Según autoridades federales y locales, se trató de un dispositivo improvisado. Al parecer se habríaUn hombre que vestía el dispositivo explosivo hechizo quiso detonarlo y puede ser que no haya funcionado o que no explotó de la forma en la que se esperaba, según una fuente del Departamento de Policía de Nueva York. Una persona está bajo custodia y aparentemente herida, dijeron dos fuentes del Departamento de Policía de Nueva York. Un testigo en el lugar de los hechos llamado Francisco Ramírez dijo que escuchó dos explosiones mientras salía del bus a las 7:45 a.m. ET. Escuchó los dos estruendos a pesar de que llevaba audífonos. "Por lo que pude ver sonaba como que venía del metro, pero solo estoy suponiendo", dijo."Fue aterrador. Había mucho caos", añade.