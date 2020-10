Asume el cargo de ministra de Finlandia joven de apenas 16 años

La joven mujer de nombre Aava Murto, ocupó el poder como ministra de Finlandia por un día, esto debido al Día Internacional de la Niña, hecho histórico que quedará marcado en la vida de los ciudadanos de esa nación, esto luego del contundente discurso de la adolecente, donde habló de la igualdad de género.

Es importante mencionar que el discurso así como el acto simbólico, en donde la joven de 16 años, Aava Murto ocupó el cargo de primera ministra de Finlandia y reemplazó a la actual mandataria finlandesa, Sanna Marin, por un día, se llevó a cabo en una reunión con el ministro de Justicia, así como frente a decenas de periodistas; "nuevas cosas sobre la legislación", expresó Aava.

La joven se enfocó a la igualdad de género en Finlandia

El discurso que preparó se enfocó en "las ambiciones de igualdad de género se quedarán cortas mientras las niñas sean apartadas del uso y desarrollo de la tecnología. Las niñas también tienen un futuro digital, y es por eso que las niñas deben tener una voz en la tecnología", afirmó.

En este sentido, la joven de 16 años mantuvo diversas reuniones con funcionarios de Finlandia, donde en otro de sus discurso se enfocó a la fuerza innovadora de los jóvenes, "creo que los jóvenes podríamos enseñar a los adultos a ser más innovadores y pensar más en el futuro", señaló.

La mujer quiere ser de nuevo ministra de Finlandia

Al preguntarle sobre si tomaría el cargo de ministra de Finlandia nuevamente o en un futuro, ella con gran entusiasmo respondió que sí, aunque destacó que eso no le compete a ella, sino al pueblo, "no me corresponde a mí decidir, pero tal vez, ¡sí!", dijo la pequeña dama de 16 años.

Por último, Finlandia se cita a menudo como ejemplo cuando se trata de apoyar los derechos de la mujer, y la actual coalición de gobierno de centro-izquierda está formada por cinco partidos cuyas líderes son todas mujeres.