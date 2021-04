Astronautas de Rusia y de la NASA llegan con éxito a la estación espacial

Los cosmonautas de la agencia espacial de Rusia Roscosmos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov y el astronauta de la NASA Mark Vande Hei se lanzaron con éxito a la Estación Espacial Internaciona desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán este viernes 9 de abril.

El lanzamiento se transmitió en vivo por el canal de televisión y el sitio web de la NASA , con el despegue justo a tiempo a las 3:42 am ET. Las separaciones de la primera, segunda y tercera etapa fueron suaves, dejando a la nave espacial volando libre con su matriz solar y antenas desplegadas.

La nueva tripulación atracó en la estación a las 7:05 am ET, y las escotillas entre la nave espacial Soyuz y la estación se abrirán alrededor de las 9 am ET. El atraque y la llegada también se transmitirán en vivo.

Este rápido viaje a la estación espacial, que incluye dos órbitas de la Tierra y aproximadamente tres horas de tiempo de viaje, es cortesía de la nueva nave espacial Soyuz MS-18.

Astronautas de Rusia y la Nasa se prepararon para su viaje a la estación espacial

Su llegada elevará el número total de miembros de la tripulación a la estación a 10 residentes. Los astronautas de la estación espacial se han preparado para la nueva tripulación instalando estaciones adicionales para dormir y liberando puertos.

Los cosmonautas rusos Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov, junto con la astronauta de la NASA Kate Rubins, trasladaron recientemente la cápsula Soyuz MS-17 de su puerto para dejar espacio para el último lanzamiento de la tripulación desde Baikonur.

Ryzhikov, Kud-Sverchkov y Rubins llegaron a la estación espacial en la cápsula Soyuz después del lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán en octubre.

Los miembros de la tripulación movieron su nave espacial del módulo Rassvet, que tiene un puerto orientado hacia la Tierra, y la trasladaron al puerto de acoplamiento de Poisk, que mira hacia el espacio, en marzo. Esto liberó el puerto del módulo Rassvet para la nueva tripulación y su nave espacial Soyuz MS-18.

Astronautas regresarán pronto a la tierra

Astronautas Roscosmos Oleg Novitskiy, Pyotr Dubrov y Mark Vande Hei

Rubins, Ryzhikov y Kud-Sverchkov regresarán a la Tierra en la nave espacial Soyuz MS-17 el 17 de abril.

Los miembros de la histórica NASA-SpaceX Crew-1, incluidos los astronautas de la NASA Victor Glover Jr., Mike Hopkins, Shannon Walker y el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Soichi Noguchi, que se lanzó desde los EE. UU. a la estación espacial en noviembre, también regresarán después del lanzamiento de Crew-2 el próximo mes.

Esta segunda rotación con la nave espacial NASA-SpaceX Crew Dragon incluirá a los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón Akihiko Hoshide y el astronauta de la Agencia Espacial Europea Thomas Pesquet.

Crew-2, que podría lanzarse el 22 de abril, se unirá a Crew-1 en la estación espacial antes de que Crew-1 regrese a la Tierra. Este es el segundo vuelo espacial para Vande Hei, el tercer vuelo espacial Novitskiy y el primero para Dubrov.

Vande Hei fue seleccionado como astronauta en 2009 y tuvo su primera experiencia de vuelo espacial en la estación espacial desde septiembre de 2017 a febrero de 2018. Durante sus 168 días a bordo de la estación, Vande Hei realizó cuatro caminatas espaciales. Esta vez, Vande Hei y el equipo trabajarán en múltiples experimentos, incluidos estudios sobre la enfermedad de Alzheimer y dispositivos de ultrasonido portátiles.

El vuelo de Vande Hei en la nave espacial Soyuz es parte de un contrato con Axiom Space de Houston. A cambio, la NASA esencialmente reservará un asiento en el futuro lanzamiento de una nave espacial comercial en 2023 para un miembro de la tripulación de la estación espacial que no sea de la NASA.

Si bien la NASA trabaja con Boeing y SpaceX para garantizar el transporte seguro de la tripulación hacia y desde la Estación Espacial Internacional utilizando lanzamientos con base en los EE. UU., tomar un asiento en la Soyuz significa que siempre habrá al menos un miembro de la tripulación estadounidense en la estación espacial.

Su lanzamiento ocurre solo tres días antes del 60 aniversario del lanzamiento del cosmonauta Yuri Gagarin como el primer ser humano en el espacio, así como del 40 aniversario del primer lanzamiento del transbordador espacial de la NASA.

