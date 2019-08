Asistente de Donald Trump renuncia a la Casa Blanca

La Casa Blanca nuevamente pierde a otro miembro del equipo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en esta ocasión fue su asistente personal Madeleine Westerhout.

Este jueves Madeleine Westerhout renunció a su puesto como asistente ejecutiva del Presidente, luego que Donald Trump supiera que ella había compartido información con reporteros en una reunión extraoficial, donde tampoco dijo que sus comentarios eran extraoficiales.

Según fuentes cercanas obtenidas por CNN, Westerhout había discutido asuntos de la Casa Blanca, que un reportero reveló al personal de la Casa Blanca y pese a que el Presidente de Estados Unidos era cercano a Westerhout, cuya oficina estaba directamente frente a la Oficina Oval, para Trump discutir información personal sobre su familia era cruzar una línea roja.

Donald Trump se queda sin asistente por revelar cosas de más.

The New York Times fue el primer medio en comunicar sobre la salida de Westerhout e incluso dijo que Westerhout ya era considerada el jueves una “empleada separada” y no tenía permitido regresar a la Casa Blanca el viernes.

La salida de Westerhout se suma dentro otras más renuncias de altos funcionarios dentro de la administración de Donald Trump el cual tiene contra las filtraciones de la Casa Blanca y su campaña contra la prensa.

Recordemos que el miércoles el presidente Trump escribió en Twitter que “¡Nunca ha habido un momento en la historia de nuestro país en el que los medios de comunicación hayan sido tan fraudulentos, falsos o corruptos!”.

De hecho recalcó que uno de sus objetivos es que su administración sea recordada por gran parte “la exposición de la deshonestidad masiva” en la prensa.

En cuanto a Madeleine Westerhout antes de ser la asistente de Donald Trump era asistente de la jefa de personal del Comité Nacional Republicano, Katie Walsh, la que después llegó a ser asesora principal del equipo de transición de Trump.