Así se vio la Tierra durante el eclipse solar, desde el espacio

Kayla Barron, la astronauta de la NASA, tomó fotografías de la Tierra desde la Estación Internacional (EEI) mientras se llevaba a cabo el eclipse solar total registrado el pasado 4 de diciembre.

En las fotografías capturadas por la astronauta se puede ver la Tierra con un destello azul en los bordes, mientras la sombra de la luna se proyecta sobre ella.

"El sábado por la mañana, la tripulación de la Expedición 66 se apretujó en la Cúpula (de la estación) para ver el eclipse de sol total que ocurrió sobre la Antártida y el Océano Austral. Aquí la luna proyecta una sombra oblonga sobre la superficie de la Tierra. Fue una vista increíble" escribió la NASA desde su cuenta de Twitter.

Eclipse total solo se vio desde la Antártida

El eclipse del 4 de diciembre de 2021 tuvo lugar sobre la Antártida y el Océano Austral. Así que solo unos pocos afortunados tuvieron la oportunidad de verlo en su totalidad.

Aunque el único eclipse de sol total de este año, fue visible solo desde la Antártida, los aficionados a la astronomía del resto del hemisferio sur pudieron disfrutar de un eclipse parcial. Mientras tanto, la NASA mostró una gran transmisión en vivo del eclipse.

La fase parcial del eclipse comenzó a las 2 am EST (0700 GMT), la fase de totalidad de casi dos minutos, cuando la luna bloquea completamente el sol, comenzó a las 2:33 am EST (0733 GMT) , y todo el eclipse terminó a las 3: 06 am (0806 GMT), según NASA .

La Antártida resultó ser la región mejor posicionada esta vez para el eclipse , ya que la luna nueva atraviesa el sol y arroja una sombra muy pequeña sobre la faz de la Tierra.

¿Qué es un eclipse solar?

No es recomendable ver el sol directamente aun en los eclipses

Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz del Sol en algunas áreas. Para que se produzca un eclipse total, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en línea recta.

