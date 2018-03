Así se ven los incendios en California ¡desde el espacio!

MADRID.- Los incendios forestales que asolan el sur de California, que han obligado a evacuar a 200 mil personas, han sido captados de forma espectacular desde la Estación Espacial Internacional. El astronauta de la NASA Randy Bresnik ha difundido fotográfias tomadas desde 400 kilómetros de altitud, al paso del complejo orbital sobre el suroeste de Estados Unidos, que revelan la enorme magnitud de estos incendios, que han calcinado 12 mil hectáreas en cuestión de horas.

Thank you to all the first responders, firefighters, and citizens willing to help fight these California wildfires. #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/TyeGx4z85Q — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 7 de diciembre de 2017

I was asked this evening if we can see the SoCal fires from space. Yes Faith, unfortunately we can. May the Santa Ana’s die down soon. #Californiawildfire pic.twitter.com/qNzjTjWa4t — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 6 de diciembre de 2017

Burn scars and active fires in Ventura County, CA are visible in this false-color view created using data from @ESA’s Sentinel-2 satellite on Dec. 5. Active fires appear orange, while burn scars are brown. Find out more: https://t.co/MXKj2lLIPi pic.twitter.com/g7OHGAvqTd — NASA (@NASA) 7 de diciembre de 2017

Grandes columnas de humo se elevan hacia la atmósfera dispersados por el viento en dirección oeste, hacia el interior del Océano Pacífico. Estos fuertes y secos vientos de Santa Ana, procedentes del, están agravando los incendios en el sur costero de este estado, donde cientos de casas se han quemado y decenas de miles han huido de sus hogares en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Los vientos superan los 130 kilómetros por hora.Otra imagen que revela la gran magnitud de estos fuegos ha sido publicada por la NASA y corresponde al instrumento MODIS del satélite Aqua, que detecta el calor de las llamas desde la órbita, descrito en trazos rojos. Pero, quizas, las imágenes más sobrecogedoras de las llamas han sido difundidas por el usuario de Twitter A. Mutzabaugh CMT. Desde el interior de un coche, muestra cómo toda la ladera de una montaña arde de noche, mientras los vehículos se acercan a Los Ángeles por una autopista.