Así puedes proteger las sesiones de WhatsApp Web con contraseña

Proteger las sesiones de WhatsApp Web con contraseña

En el ajetreo de la vida cotidiana, no siempre es posible tener un teléfono inteligente a mano para acceder a WhatsApp, por lo que muchos terminan optando por usar el mensajero en la computadora, a través de un navegador. Sin embargo, en sesiones abiertas en la web, aunque el mensajero funciona básicamente de la misma manera, las conversaciones pueden exponerse más fácilmente que en el teléfono celular.

Esto sucede porque, en el escritorio, el servicio siempre permanece registrado en el navegador, a menos que el usuario elija finalizar cada sesión manualmente cuando termine de usar WhatsApp Web. Para evitar esta limitación, debes saber que es posible proteger el servicio agregando una contraseña. En La Verdad Noticias te enseñamos cómo acceder a esta funcionalidad en la guía a continuación.

Cómo proteger las sesiones de WhatsApp Web

Antes de iniciar el proceso, cabe mencionar que WhatsApp aún no ofrece una forma nativa de bloquear las sesiones web con contraseña. Aún así, quien usa Google Chrome, puede optar por un pequeño truco al instalar una extensión que agrega esta funcionalidad directamente en el navegador. El complemento en cuestión es "WA Web Plus for WhatsApp", ofrecido por el desarrollador "wawplus.com" en la tienda web de Chrome. Para instalarlo en el navegador, sigue estos pasos:

Para acceder a la página de descarga, accede a este enlace que conduce a la tienda web de Chrome. Luego haz clic en la opción de "Usar en Chrome" para iniciar el proceso de instalación. Finalmente, selecciona "Agregar extensión" para confirmar la instalación en el navegador.

A partir de aquí, después de completar con éxito los pasos anteriores, iniciaremos con el procedimiento que protege las sesiones de WhatsApp Web con una contraseña.

Primero, debes iniciar sesión en una nueva sesión en WhatsApp Web a través del sitio oficial, usando tu teléfono inteligente y luego escaneando el código QR; Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el ícono de la extensión instalada anteriormente para acceder a la configuración del complemento. El ícono "+" está adjunto en la parte superior derecha de la interfaz del navegador Chrome; En la pestaña "Mejoras" en la primera sección "Privacidad", busca la opción "Habilitar bloqueo de pantalla", la última en la lista. Después de activarlo, haz clic en "Establecer contraseña".

Establece una contraseña y activa la opción para proteger tu sesión de WhatsApp Web.

¡Listo! Después de registrar una nueva contraseña, cada vez que accedas a WhatsApp Web deberás desbloquear la pestaña o ventana de Chrome. Es una buena idea anotar esta contraseña para que no tengas problemas de inicio de sesión en el futuro.

Por ahora, aunque no existe una función oficial para bloquear el acceso de WhatsApp Web, es posible agregar una capa adicional de seguridad siguiendo los consejos anteriores. De esta manera, sus datos y mensajes están seguros, incluso si necesitas compartir la misma computadora con otras personas en casa o en el trabajo.

De acuerdo con las últimas filtraciones, WhatsApp estaría resolviendo este problema de seguridad con la autenticación biométrica para ceder el acceso a WhatsApp Web, sin embargo, se desconoce la fecha en que llegará esta función a la versión estable de la plataform