Así puedes obtener el tesoro secreto en World of Warcraft: Shadowlands

El tesoro secreto de World of Warcraft tiene la posibilidad de aparecer en una variedad de ubicaciones en la zona Revendreth de Shadowlands y, de hecho, los jugadores pueden encontrar el cofre en los Salones de la Expiación. De hecho, hay dos tesoros secretos que pueden aparecer en esa zona, y se accede a ambos de diferentes formas. Para aquellos jugadores de World of Warcraft que puedan tener problemas para acceder a cualquiera de estos cachés, esta guía está aquí para brindarles ayuda.

Tesoros en el juego

El primer tesoro secreto de Halls of Atonement que se discutirá es el que se encuentra en 73.84 46.32, y los fanáticos encontrarán que una puerta atascada inicialmente les impide alcanzarlo. Para pasar esta puerta, los jugadores de WoW primero deben completar la historia opcional de The Final Atonement, que comienza con una misión llamada Un abuso de poder. Esta misión de las Tierras Sombrías se puede recoger de The Accuser cerca del maestro de vuelo de los Salones de la Expiación, y la cadena culminará con la misión llamada Solía estar tranquilo aquí.

Después de terminar la historia de The Final Atonement, los fanáticos deben dirigirse a 73.05 47.28 y recoger el Dredger's Hammer de detrás de un jarrón. Este martillo permitirá a los jugadores atravesar la puerta atascada antes mencionada, lo que les permitirá acceder fácilmente al interior del edificio. Una vez dentro, los fanáticos pueden simplemente caminar hasta el Tesoro Secreto e interactuar con él para recibir su Anima, armas y otras recompensas.

Con respecto al otro Tesoro Secreto en los Salones de la Expiación del juego, se encuentra en 66.64 42.74 y está bloqueado por otro elemento arquitectónico. Para superar este, los jugadores de World of Warcraft simplemente necesitan interactuar con la Vela parpadeante que se encuentra en la pared en 65.67 42.96, y una parte cercana del piso se abrirá cuando termine. Ten en cuenta que si un fan descubre que no puedes interactuar con la vela parpadeante, es posible que debas completar algunas misiones más en Revendreth antes de poder recolectar este tesoro secreto.

Una vez que se ha revelado el agujero en el suelo, los jugadores deben bajar y entrar en el camino subterráneo. Este camino finalmente llevará a los fanáticos a una pequeña cámara, y el Tesoro Secreto se coloca detrás de un altar contra la pared del fondo. Si bien los jugadores inicialmente no tendrán un tiro claro al cofre, debido a la variedad de mobs de WoW que están haciendo guardia, aquellos que ejercen un poco de cuidado deberían tener pocos problemas para eliminar a estos enemigos y saquear el cofre.

World of Warcraft ya está disponible para PC.