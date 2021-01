Así cambia el cuerpo de la mujer después de cumplir 55 años

Al pasar los años las mujeres vemos diferentes cambios en el cuerpo sobretodo después de los 55 años, edad aproximada cuando muchas mujeres empiezan a sentir los síntomas de la menopausia.

A pesar de que muchas se cuidan de estos cambios drásticos, algunas desconocen cuales son y los efectos secundarios que estos podrían traer.

No te preocupes, no es nada de que preocuparse; sin embargo, aquí en La Verdad Noticias te dejamos una lista de los cambios que hay que esperar después de cumplir 55 años.

Cambios en mujeres de 55 años

Salud cerebral

Llegará a los 50 con más funciones cerebrales de las que tenía cuando tenía 25. Si bien puede bajar un poco alrededor de los 55, no se preocupe por eso. Algunos expertos creen que pensar que disminuirá la velocidad mental a medida que envejece puede hacer que sea así.

Una forma de ayudar a preservar el poder cerebral (y la memoria) es seguir una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables como los aceites de oliva y canola.

Salud mental

Casi el 95% de las personas que tienen 55 años o más dicen estar "satisfechos" o "muy satisfechos" con sus vidas. Pero en las mujeres, el cambio hormonal de la menopausia puede provocar cambios de humor.

Y las enfermedades y el consumo excesivo de alcohol pueden aumentar la probabilidad de depresión. Una estrategia simple para mejorar su estado de ánimo: sentarse menos y moverse más.

Sus probabilidades de tener problemas de salud mental son mayores si se sienta más de 7 horas al día o no hace ejercicio.

Audición

Hasta el 40% de las personas mayores de 55 años tienen alguna pérdida auditiva. Además del envejecimiento natural, sus genes pueden influir y algunos problemas de salud, como la presión arterial alta, los problemas cardíacos y la diabetes, pueden afectar su audición con el tiempo.

Si tiene alguna inquietud, consulte a su médico acerca de una prueba de audición. Las personas que no escuchan bien tienen más probabilidades de aislarse de sus seres queridos y deprimirse.

Huesos

Cuando eres más joven, tu cuerpo cambia las células óseas desgastadas por otras nuevas y fuertes. Para cuando tenga 55 años, tendrá más células óseas descompuestas de las que se pueden reemplazar.

Esto significa que sus huesos naturalmente se debilitan. Para protegerlos, coma alimentos con alto contenido de calcio y vitamina D. Los ejercicios de resistencia y de soporte de peso, como caminar y levantar pesas, también pueden ayudar a que sus huesos se mantengan fuertes.

Músculo

Después de cumplir 55 años, comienza a perder músculo a un ritmo más rápido. Su fuerza física también puede debilitarse.

La mejor manera de detener este deslizamiento es levantar pesas o hacer ejercicios de entrenamiento de fuerza como estocadas y sentadillas de 2 a 3 veces por semana.

No solo desarrollará más masa muscular magra, sino que también mejorará su sentido del equilibrio, lo que será útil a medida que envejezca.

Cabello

Aproximadamente cuando cumples 55 años, tu cabello puede comenzar a adelgazarse y retroceder, especialmente en los hombres. Probablemente también se volverá gris, dependiendo de su grupo étnico y su historial familiar.

Es común sentirse cohibido por lo "viejo" que se ve tu cabello, pero puedes teñirlo. También puede hablar con su médico sobre medicamentos o cirugía de trasplante de cabello.

Los cuidados en el cabello y la piel son muy importantes para las mujeres de 55 años.

Piel

Cualquier daño solar que tuviste cuando eras un niño despreocupado ahora se revelará. Es posible que vea manchas de la edad y deberá estar atento a los signos de cáncer de piel.

Si no protegió su piel cuando era más joven, no es demasiado tarde para comenzar. Use protector solar de al menos 30 SPF todos los días y hágase un control de cáncer de piel cada año.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Qué es normal y qué no en las relaciones sexuales de las mujeres de 55 años?

Su piel probablemente también se sentirá más seca y se irritará fácilmente. Un humectante sin perfume (no una loción) puede ayudar.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.