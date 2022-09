Así se aplicó el protocolo London Bridge tras la muerte de la Reina Isabel

Operación London Bridge es el nombre clave del plan que se llevará a cabo durante los días posteriores a la muerte de la reina Isabel II.

Su figura, como pilar del Reino Unido, tiene tanta importancia que todos los países del reino se detienen. Es un luto largo, cargado de respeto y solemnidad. Ella, por sí sola, era la base sobre la que se sostenía todo y su muerte provocará una serie de cambios en todo el mundo.

Y todo está fríamente calculado. Cada paso posterior a su deceso es parte de un protocolo completo y nadie debe salirse del guion.

Reina Isabel II: El anuncio de su muerte

Al ocurrir el fallecimiento de la reina, su secretario privado, el honorable Edward Young, le transmitió el siguiente mensaje a la primera ministra Elizabeth Truss: “The London Bridge is Down” (El puente de Londres ha caído), lo que activó el protocolo.

Luego de la noticia, en aproximadamente 15 minutos, todos los gobiernos donde la reina era jefa de Estado recibieron la noticia a través de una línea telefónica segura. Inmediatamente después el anuncio fue retransmitido a las otras 36 naciones de la Mancomunidad de Naciones y a los líderes mundiales.

Las banderas se colocaron a media asta, las puertas del Palacio de Buckingham se iluminaron y se colocó un tablón de color negro en la entrada principal.

Muerte de la Reina Isabel II: Un flash de noticias

Después de eso, los medios de comunicación de todo el mundo recibieron la noticia. La BBC, el medio oficial británico, detuvo su transmisión. Cada estación de radio hizo parpadear la misma red de luces que advierte de una catástrofe nacional, para alertar de la noticia. Los presentadores de noticieros vistieron de luto y los colores rojos oficiales de BBC se cambiaron a negro.

La Operación London Bridge también incluyó un protocolo exclusivo para redes sociales, con la prohibición de retweets en cuentas oficiales y contenido no urgente. El negro bañó los perfiles sociales del gobierno, así como la página web oficial de la familia real.



Carlos, el hijo mayor de la reina, se convirtió inmediatamente en rey, mientras la Bolsa de Valores, las empresas y tiendas de todo Reino Unido suspendieron actividades en señal de respeto.



¿Qué sigue en el protocolo "London Bridge"?

Al siguiente día de la muerte de la reina, el rey Carlos III dará su primer discurso oficial desde el Hyde Park, donde el gobierno jurará lealtad al sonido de una salva de 41 cañonazos.



Luego de la ceremonia, el rey iniciará con una gira de cuatro días por todo el Reino Unido, donde visitará a los líderes del gobierno en las capitales de cada país, Edimburgo, Belfast y Cardiff.



Durante este periodo, los canales de televisión transmitirán documentales en honor a la reina. Como parte de las indicaciones de la operación, la BBC se abstendrá de emitir cualquier programa de comedia.



Cuatro días después de su muerte, el ataúd de la reina se trasladará en una procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta el Westminster Hall, donde permanecerá bajo custodia durante los siguientes cuatro días. Ahí el rey Carlos III y la familia real presentarán sus respetos. Posteriormente, las puertas del Westminster se abrirán para que todas las personas puedan asistir a darle el último adiós.



Así será el funeral de la Reina Isabel II



Se estima que el servicio funerario se lleve a cabo entre 10 y 12 días después del fallecimiento de la reina. Esta fecha será proclamada como Día de Duelo Nacional para todo el Reino Unido.



Este día, la Bolsa de Valores y las empresas del país suspenderán nuevamente sus actividades, cerrando por segunda vez en menos de dos semanas.



A las 11 en punto del día siguiente, las campanas del Big Ben sonarán, alertando al país entero para guardar silencio durante dos minutos, mientras que el ataúd es trasladado a la Abadía de Westminster. Después del servicio, el ataúd se llevará al castillo de Windsor y finalmente a la Capilla de San Jorge, donde la reina Isabel II descansará junto a su padre, el rey Jorge VI.



Un año después



Tomando en cuenta los múltiples días festivos en los que la bolsa cerró, los gastos del funeral y celebraciones de la coronación del rey Carlos III, se estima que el fallecimiento de la reina Isabel II le costará a la economía británica miles de millones de libras.



Durante los primeros meses después de su muerte, vendrán cientos de cambios en el Reino Unido, uno de ellos será la nueva moneda británica, en la que se acuñara el retrato del nuevo rey y la moneda de la reina se irá retirando lentamente de circulación.



Será el mismo caso con los sellos, pasaportes y los uniformes, tanto de la policía como del ejército. En el caso del himno nacional, se cambiará el verso “God save the queen” (Dios salve a la reina) por “God save the king” (Dios salve al rey).