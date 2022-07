Asesino serial masacró a 42 mujeres y niñas para beber su saliva, quería poderes

El asesino serial identificado como Ahmad Suradji, que masacró a 43 mujeres y niñas entre los años 1986 y 1997, fue condenado a muerte en India. Según declaró, los asesinatos le permitían beber la saliva de sus víctimas pues con eso pensaba que obtendrían poderes.

Según se indicó a La Verdad Noticias, el fusilamiento se llevó a cabo el 10 de julio de 2008, cuando el sujeto quedó frente a varios policías armados para ser baleado y dar fin a su vida teniendo una edad de 59 años.

Ahmad dijo en su declaración que en uno de sus sueños, su padre se le manifestó y ahí le indicó que necesitaba beber la saliva de 70 mujeres para que pudiera obtener poderes y ser un sanador místico.

“Mi padre no me aconsejó específicamente que matara gente. Así que estaba pensando que me tomaría años si tuviera que esperar para conseguir setenta mujeres”.