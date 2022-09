Asesinó a compañero con tanque de gas; asegura que fue poseído por Chucky

Un hombre fue capturado por los elementos policiales de Perú, luego de que asesinara a su compañero de trabajo, al golpearlo en al menos siete ocasiones con un tanque de gas que estrelló contra su cabeza. Luego de ser detenido, el asesino justificó sus acciones diciendo que había sido poseído por Chucky.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en el Asentamiento Humano Covadonga, en Huamanga, región de Ayacucho y quedaron registrados por una cámara de seguridad del lugar en el que trabajaban.

Según la dueña de la distribuidora de gas, el agresor, Rafael Vilcatoma, es un hombre “muy callado” y lo contrató hace un par de semanas. En tanto, el hombre asesinado Abraham Lucano había cumplido ocho días laborando en ese local.

Como se informó en La Verdad Noticias, no es un caso aislado de ataque, pues un hombre dio batazos a su esposa por infiel y lo justifican citando la Biblia.

Difunden video del hombre que mató a su compañero laboral en Perú

En el video difundido por diversos medios, se observa a Rafael Vilcatoma Arone de 20 años, y su compañero Abraham Lucano Huarcaya de 41 contabilizando y etiquetando los tanques de gas. En determinado momento, Abraham se agachó para realizar unos apuntes, y el asesino aprovechó este momento para cargar el tanque y golpear a la víctima dejándola inconsciente.

No conforme, el agresor toma el tanque y comienza a estrellarlo contra el rostro del hombre que yace en el suelo hasta quitarle la vida. Al ver que Abraham ya no se mueve, Rafael Vilcatoma abandona el lugar caminando tranquilamente.

Tras el asesinato, la Policía Nacional de Perú logró capturar al sujeto, quien estaba oculto bajo las gradas de una escalera en el interior de su hogar. Cabe destacar que el asesino cuidaba a sus dos hermanas menores de edad, ya que no viven con sus padres.

Te puede interesar: Golpea a su hermana con un palo de madera mientras dormía en Mérida

El testimonio del hombre que mató a su compañero

Autor del crimen de Abraham Lucano Huarcaya

En el video se escucha al autor del crimen de Abraham Lucano Huarcaya que responde incoherencias y utiliza el personaje ficticio de una película de terror para justificar su violento actuar.

“O sea yo estuve trabajando allí tranquilo arreglando allí los estos [balones de gas], y de allí ya no era yo, de allí era ya ‘Chucky’ [...] Yo no se por qué le he pegado”, dijo Vilcatoma a los policías en la comisaría.

Un perito forense de Lima llegará a Ayacucho para establecer el perfil psicológico de Rafael Vilcatoma Arone y determinar que con sus respuestas finge estar demente para atenuar la pena que le corresponde.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram