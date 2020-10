¡Asco! Exhiben a taquería de Torreón que vende tacos con pelos

En redes sociales comenzó a circular la publicación de una mujer que denunció que en la taquería “La Joya”, localizada en Torreón, Coahuila, le vendieron “tacos con pelos”, y a pesar de ello el establecimiento no quiso hacer el reembolso correspondiente.

De acuerdo la denuncia que se difundió en Facebook, la noche del pasado martes 20 de octubre, la mujer que presentó la queja y un grupo de sus amigos fueron a la referida taquería ubicada en la Avenida Matamoros del municipio coahuilense.

Tacos con pelos

Menciona en el establecimiento pidió dos tacos para comerlos en la taquería, y al terminar hizo un pedido de tacos de suadero para llevar. Al llegar a su domicilio se percató que la carne estaba “llena de pelos, literal, pelos del animal, era el cuero con pelos (sic)”, denunció la comensal.

Refirió que también la carne estaba dura “como con cartílago”, por lo que calificó los tacos como una “cochinada”.

¡Asco! Exhiben a taquería de Torreón que vende tacos con pelos

La mujer mencionó que tras observar el estado de la carne, habló a la taquería para reportarlo, y la persona que atendió su llamada justificó que recientemente el suadero “estaba saliendo duro”, pero le recomendó que regresara a la taquería para que le dieran otros tacos, o bien, hablar con el encargado en un horario de 3 a 6 de la tarde.

Dijo que descartó regresar a la taquería para que la reposición de sus tacos al considerar que toda la carne saldría igual; por ello, la tarde de ayer viernes habló con la encargada quien le comentó que le harían un rembolso por la carne en mal estado, únicamente presentando el ticket.

“Y sorpresa, voy a la taquería la señora cajera muy prepotente me dice, solo te voy a dar lo de una orden, le digo: ‘oye, pague casi 300 pesos y mi vuelta, el mal rato, creo lo justo es me reembolses lo que pague’ y literal me dijo no”, agregó.

Te puede interesar: Macabro hallazgo; mujer mataba, congelaba y vendía carne de perro

Buenas noches quiero compartir mi mala experiencia en taqueria la joya de la av Matamoros , el martes por la noche... Publicada por Sandra Tabares en Viernes, 23 de octubre de 2020

Por lo anterior, la comensal exhortó a las personas que acudan a esta taquería revisar los tacos antes de comerlos.