Artista refleja la situación que pasa Haití con sus murales “tristes”

Serge Toussaint ha estado trabajando en un impresionante mural durante los últimos cinco días, inspirado por la reciente crisis en la frontera entre Estados Unidos y México, las imágenes de haitianos en conflicto, arrancadas de los titulares.

“Tuve que encontrarme un muro para expresarme, para que la gente sintiera que esta no es la forma en que debemos ser tratados”, dijo. “Se puede ver que este hombre está luchando, no sabe si logrará llegar a la orilla. Pero le hará saber a su hijo que no te preocupes, te tengo ".

Trabajó por 5 días en este mural

Continuó describiendo la historia que cuenta su obra de arte, dijo que después de no ahogarte, llegas a la orilla y así te tratan. Tiene comida; él no lo suelta. Esa es una señal de hambre.

De igual forma explicó que el mural cuenta con lágrimas rojas en el mapa de Texas porque aquí es donde sucedió. Este hombre es de Haití, nunca ha estado en Estados Unidos, pero tiene un sueño, sombrero y camisa, Estados Unidos. Incluso mencionó que antes de que llegue aquí, sabe que se va a la tierra de la libertad .

Finalmente, Toussaint agregó: “Amo a los Estados Unidos de América. Me convirtió en el hombre que soy hoy. Al mismo tiempo, mi gente merece un mejor trato ”.

El edificio en el que está pintado el mural está ubicado en North Miami Avenue y 62nd Street en Little Haiti. No fue un lienzo fácil de asegurar, a pesar de que es un rincón familiar para Toussaint.

La nueva obra ahora actúa como una liberación catártica para un artista que deja escapar sus gritos a través de sus manos. “Quiero dejarlo salir. Quiero expresarme ”, dijo entre lágrimas.

