Arrestan al líder de los Proud Boys por quemar pancarta de Black Lives Matter

La policía de la capital de Estados Unidos arrestó el lunes al líder de los Proud Boys, acusado de quemar una pancarta de Black Lives Matter que fue derribada de una histórica iglesia en el centro de Washington el mes pasado.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, Enrique Tarrio, de 36 años, fue arrestado por agentes de la Policía Metropolitana después de llegar a Washington antes de las protestas planeadas por los partidarios de Donald Trump para coincidir con la votación del Congreso.

Tarrio fue detenido después de que se emitiera una orden de arresto por destrucción de propiedad, dijo la policía. También enfrentaba cargos por armas después de que los agentes lo encontraron con dos cargadores de alta capacidad cuando fue arrestado, dijo un portavoz de la policía.

Una manifestación en diciembre terminó en violencia cuando cientos de partidarios de Trump, algunos con el característico color negro y amarillo de los Proud Boys, buscaron enfrentamientos con un colectivo de activistas que intentaban excluirlos de Black Lives Matter Plaza.

Al anochecer, los vándalos derribaron una pancarta de Black Lives Matter de dos históricas iglesias en el centro de Washington. Un video publicado en línea mostró a personas quemando la pancarta de Black Lives Matter cerca de la Iglesia Metodista Unida de Asbury.

Tarrio participó en la quema de la pancarta

Tarrio le dijo a The Washington Post que había participado en la quema de la pancarta Black Lives Matter y dijo que se declararía culpable de la destrucción de propiedad y pagaría a la iglesia el costo total de la pancarta.

Un portavoz de la policía dijo a The Associated Press el mes pasado que los investigadores estaban llevando los incidentes como posibles delitos de odio, pero que no se habían presentado cargos por delitos de odio contra Tarrio.

Tarrio no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios sobre las acusaciones y no quedó claro de inmediato si Tarrio tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre.

