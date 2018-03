Arrestan a maestra por invitar a sus estudiantes a fumar marihuana

NEW HAMPSHIRE.- La policía en Nueva Hampshire presentó cargos contra una maestra que dicen alentó a estudiantes de secundaria a fumar marihuana y le dio a uno de ellos un dispositivo de vapor. Elisha Mahar, de 22 años y residente en Rochester, fue arrestada el jueves y acusada de cuatro cargos de poner en peligro el bienestar de un menor. Las autoridades dijeron que un policía escolar en la Escuela Secundaria Somersworth habló con la policía el 13 de octubre tras enterarse de que Mahar había invitado a estudiantes a fumar y le había dado a uno de ellos un cigarrillo electrónico cuando era maestra sustituta en la escuela. La superintendente escolar Connie Brown dijo que el distrito está cooperando con las autoridades. No quedaba claro de inmediato si Mahar tenía abogado, y no parece tener un número telefónico publicado. La audiencia fue fijada para el 26 de diciembre.

