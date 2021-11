Fabricantes de armas como Smith & Wesson (SWBI.O) y Sturm, Ruger & Co (RGR.N) pidieron el lunes a un juez de Estados Unidos que desestime una demanda del gobierno mexicano que los acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, provocando miles de muertes.

Los fabricantes de armas en un escrito le dijeron a un juez federal en Boston que México buscaba a través de su demanda de $10 mil millones castigarlos por las ventas de armas de fuego "que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos".

Las empresas, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc, argumentaron que México estaba tratando de utilizar los tribunales estadounidenses para eludir una disputa diplomática con Estados Unidos, pero que no tenía la capacidad de demandarlos.

México insta a finalizar el tráfico de armas desde EE.UU.

Armerías de EE.UU. rechazan demanda de México por facilitar el tráfico de armas.

La Verdad Noticias informa que los sucesivos gobiernos mexicanos han instado a Estados Unidos a poner fin al tráfico ilícito de armas de fuego estadounidenses hacia México.

"En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales", argumentaron las empresas de armas. "Mientras que Estados Unidos reconoce el derecho a poseer y portar armas, México prácticamente ha eliminado la propiedad privada de armas".

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas el lunes, calificó la decisión del país de presentar la inusual demanda en agosto como "una cuestión de principio y una obligación moral". En ese tenor, Marcelo Ebrard solicitó apoyo a la ONU para combatir el tráfico de armas.

La demanda alegaba que las compañías socavaron las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar en formas que sabían que armarían a los cárteles de la droga, alimentando asesinatos, extorsiones y secuestros.

¿Cuántas armas se trafican desde Estados Unidos a México?

La demanda de México a empresas de EEUU por facilitar el tráfico ilegal de armas dice que más de 500.000 armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son hechas por los fabricantes que demandó.

Las empresas argumentaron que México no pudo establecer que sus daños eran atribuibles a ellas y que una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, protegía a los fabricantes de armas de demandas por el uso indebido de sus productos.

Si bien las empresas dijeron que México creía que la ley no se aplica a sus reclamos, "el texto simple del estatuto excluye esa teoría". El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que respondería a los argumentos de las empresas el 31 de enero.

