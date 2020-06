Argentina: hombre ataca embajada china; dice tener la verdad sobre coronavirus

Un joven estudiante en Argentina chocó su auto intencionalmente contra el frente de la Embajada de China en Buenos Aires en un aparente intento por reclamar asilo político, provocando serios daños tanto al automóvil como al edificio.

Tras el incidente no se reportaron más heridos que el propio conductor de la camioneta, identificado como Gastón Sanda, de 24 años de edad. El embajador chino no se encontraba en el edificio.

En la zona se reportó una rápida respuesta policial, por lo que la calle frente a la embajada estuvo completamente bloqueada.

�������� | Un hombre intentó derribar el portón de la Embajada de China en Buenos Aires con su auto. Fuentes de @CancilleriaARG aseguraron que el hombre pidió que lo atendieran y como no lo hicieron, chocó contra el edificio. pic.twitter.com/2MwLChLbBj — ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀᴄɪᴀ ᴀᴄᴛɪᴠᴀ (@DiploActiva) June 23, 2020

Dice conocer detalles sobre el coronavirus

En un presunto video de Sanda circulando en las redes sociales, insistió en que sabía la "verdad" sobre el coronavirus y alegó la participación de la CIA en el inicio de la pandemia. Además solicitó "ayuda de la Embajada de China" en forma de asilo político. Sanda también afirmó tener una bomba en el vehículo, aunque las autoridades argentinas no han encontrado rastros de explosivos hasta el momento.

El que estrelló el auto en la embajada china en Buenos Aires. pic.twitter.com/WVDFAaV655 — Pepeto Rompé (@PepetoRompe) June 23, 2020

Sus motivaciones permanecen bajo investigación, aunque las autoridades lo están tratando como un incidente terrorista. Algunos informes alegan que el hombre sufre de una enfermedad mental.

A través de un comunicado, la embajada de China agradeció a las fuerzas policiacas de Buenos Aires por su pronta respuesta.

"La policía argentina fue rápidamente a la sede diplomática y ahora está investigando la identidad y los motivos del actor en el incidente. Nuestra Embajada agradece la pronta respuesta de las fuerzas de seguridad y confía en la aclaración del episodio por parte de las autoridades argentinas", señaló la Embajada de China.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a la Agencia France-Presse (AFP) que el hombre decidió embestir su automóvil en las instalaciones después de que se le negó el permiso para hablar con los funcionarios del interior.

En otro video dirigido recientemente a sus amigos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sanda insistió en que era una persona normal sin intención de hacerse daño.

Te puede interesar:¿Irregularidades en China ponen en duda origen de la pandemia del coronavirus?

"Hola, soy Gastón, soy un estudiante concreto, como tú", dijo en el video. “Nunca me lastimaría ni haría nada. Estoy físicamente saludable y estoy bien aquí ... Quería decirles que realmente no era nada y que estoy bien, que nunca me lastimaría ni haría nada, estoy completamente perfecto. Esto es algo temporal que va a pasar ".